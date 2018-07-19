19.07.2018, 11:10

За последнюю неделю утонули 5 человек. Спасательный департамент дает советы по безопасности на воде

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rus.delfi.ee
EST
Andineeme
AndineemeFoto: Ilmar Saabas

Чтобы не омрачить приятное времяпрепровождение у водоема, а летнее купание оставило только приятные воспоминания, Спасательный департамент призывает всех жителей Эстонии отнестись серьезно к безопасности у водоемов и делится некоторыми полезными советами.

В июле этого года утонуло уже 6 человек, из которых 5 за последние пять дней. Всего в этом году утонуло 22 человека.

Дети: Спасательный департамент напоминает всем родителям, что за детьми необходимо следить как у крупных водоемов, так и у прудов и домашних бассейнов. Помните, что тонущий ребенок не будет кричать. Поэтому обязательно беседуйте с детьми об опасностях на воде и научите ребенка безопасному поведению.

В лодке: Несмотря на умение плавать, пол или возраст, в водном судне необходимо одевать спасательный жилет. Также стоит позаботится, чтобы спасательный жилет был одет и у ваших близких. Большая часть несчастных случаев на воде происходит неожиданно, поэтому спасательный жилет стоит одевать уже до того, как садитесь в лодку. Позже, находясь уже в воде, надеть спасательный жилет будет практически невозможно.

Алкоголь: Алкоголь и купание — не совместимы. В состоянии алкогольного опьянения человек теряет ощущение реальности, опасности. Не пускайте друзей и близких в состоянии алкогольного опьянения в воду.

Неизвестный водоем: Спасательный департамент не советует прыгать в воду в незнакомом месте. Под водой могут быть и камни, и различные предметы, при ударе о которые может наступить смерть или человек может остаться инвалидом. Перед тем как зайти в воду оцените температуру воды, ее прозрачность, глубину, поток, а также обратите внимание на волны.

Что делать если вы попали в опасность?

· Позовите на помощь.

· Постарайтесь не впадать в панику и сохраняйте спокойствие.

· Посмотрите, нет ли поблизости плавающих предметов, за которые можно зацепится.

· Остаться на поверхности воды помогут вам одежда или сапоги

· Если берег неподалеку, то плывите к берегу

Вы может и владеете основными навыками оказания первой помощи утопающему, но помните, что ваша безопасность превыше всего. Если у вас появилось малейшее сомнение, что вы не в состоянии оказать помощь, то вызовите профессиональных спасателей.

Как позвать на помощь?

· Позовите на помощь людей, которые находятся поблизости

ТОП

· Если сами не решаетесь помочь, то попросите о помощи у людей, которые находятся неподалеку

· В бассейне, водном центре или на пляже позовите спасателей. Они прошли специальное обучение.

· Если человек, нуждающийся в помощи, находится в воде, то помогите ему, а затем позовите помощь или пошлите кого-то за помощью.

· Позвоните по номеру телефона 112 и сообщите о случившемся

О водной безопасности можно ознакомится и на сайте https://veeohutus.ee/suvi

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