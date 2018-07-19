За последнюю неделю утонули 5 человек. Спасательный департамент дает советы по безопасности на воде

Чтобы не омрачить приятное времяпрепровождение у водоема, а летнее купание оставило только приятные воспоминания, Спасательный департамент призывает всех жителей Эстонии отнестись серьезно к безопасности у водоемов и делится некоторыми полезными советами.

В июле этого года утонуло уже 6 человек, из которых 5 за последние пять дней. Всего в этом году утонуло 22 человека.

Дети: Спасательный департамент напоминает всем родителям, что за детьми необходимо следить как у крупных водоемов, так и у прудов и домашних бассейнов. Помните, что тонущий ребенок не будет кричать. Поэтому обязательно беседуйте с детьми об опасностях на воде и научите ребенка безопасному поведению.

В лодке: Несмотря на умение плавать, пол или возраст, в водном судне необходимо одевать спасательный жилет. Также стоит позаботится, чтобы спасательный жилет был одет и у ваших близких. Большая часть несчастных случаев на воде происходит неожиданно, поэтому спасательный жилет стоит одевать уже до того, как садитесь в лодку. Позже, находясь уже в воде, надеть спасательный жилет будет практически невозможно.

Алкоголь: Алкоголь и купание — не совместимы. В состоянии алкогольного опьянения человек теряет ощущение реальности, опасности. Не пускайте друзей и близких в состоянии алкогольного опьянения в воду.