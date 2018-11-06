Во время курения поджег занавески и свою куртку. В октябре при пожарах погибло шесть человек

5 человек погибли при пожарах в жилых помещениях, а один от возгорания, происшедшего в гараже. 2 возгорания произошли от беспечного курения — в одном случае курили в лежачем положении, а во втором случае человек нечаянно поджег занавески и свою куртку. Также одно возгорание произошло от неисправности электрического прибора. В данном случае есть причины подозревать, что электричеством пользовались незаконно. Также одно возгорание произошло из-за свечи.

Средний возраст погибших в октябре составил 69 лет. Самый старый человек находился в возрасте 92 лет. По первоначальным данным 2 находились в состоянии алкогольного опьянения.

В октябре было зарегистрировано 79 возгораний зданий, из которых 41 были жилые помещения и 38 не жилые. Спасатели и в том числе спасатели-добровольцы проконсультировали 3519 домов.

С января по конец октября из пожаров спасли 62 человека, 76 получили травмы. Всего погибло 32 человека.

В октябре утонуло 4 человека, двое из которых упали в воду, а причины гибели остальных выясняются. За 10 месяцев в водных происшествиях утонуло 38 человек, из них 2 ребенка.