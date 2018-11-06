06.11.2018, 14:25

Во время курения поджег занавески и свою куртку. В октябре при пожарах погибло шесть человек

 (1)
rus.delfi.ee
EST
e-sigaret
Foto: Priit Simson

В этом году в октябре при пожарах погибло 6 человек — это больше чем за любой другой месяц 2018 года. Причины возгораний классические — курение, электрические установки и приборы, а также халатное зажигание свечей. В половине случаев в квартирах отсутствовал дымовой датчик.

5 человек погибли при пожарах в жилых помещениях, а один от возгорания, происшедшего в гараже. 2 возгорания произошли от беспечного курения — в одном случае курили в лежачем положении, а во втором случае человек нечаянно поджег занавески и свою куртку. Также одно возгорание произошло от неисправности электрического прибора. В данном случае есть причины подозревать, что электричеством пользовались незаконно. Также одно возгорание произошло из-за свечи.

Средний возраст погибших в октябре составил 69 лет. Самый старый человек находился в возрасте 92 лет. По первоначальным данным 2 находились в состоянии алкогольного опьянения.

В октябре было зарегистрировано 79 возгораний зданий, из которых 41 были жилые помещения и 38 не жилые. Спасатели и в том числе спасатели-добровольцы проконсультировали 3519 домов.

С января по конец октября из пожаров спасли 62 человека, 76 получили травмы. Всего погибло 32 человека.

В октябре утонуло 4 человека, двое из которых упали в воду, а причины гибели остальных выясняются. За 10 месяцев в водных происшествиях утонуло 38 человек, из них 2 ребенка.

Спасательный департамент напоминает:

  • Чтобы обнаружить возгорание на ранней стадии необходимо в каждой квартире установить дымовой датчик. Установите дымовой датчик на потолок коридора недалеко от спальни. В домах с печным или газовым отоплением установите и датчик угарного газа.
  • Зажигая свечи не стоит забывать о безопасности. Самое важное — это помнить, что ни свечу ни какой-либо другой открытый огонь нельзя оставлять без присмотра. Свечу необходимо установить на невоспламеняющеюся основу подальше от занавесок и прочих легковоспламеняющихся предметов, а только потом ее зажечь.
  • Электросеть не должна быть перегружена. Все электроприборы должны находится в рабочем состоянии. Ремонт электроприборов должен осуществляется только специалистами.
  • У водоемов стоит быть бдительными и не терять чувство опасности.
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Решение проблемы со зловонием в Ласнамяэ? Асфальтный завод перешел на дизельное топливо, но запах исчезнет лишь через неделю

06.11.2018
5 ноября, по инициативе Инспекции окружающей среды состоялась встреча с представителями асфальтного завода в карьере Вяо, горуправы и Департамента окружающей среды, чтобы обсудить возникшую ситуацию со зловонием в Ласнамяэ и возможные решения. На данный момент надеятся уменьшит запах с помощью перехода на другие топлива. Следующие шаги будут сделаны исходя из заказанного у Центра исследования окружающей среды исследования.
Подробнее

Артемий Троицкий об отношениях между эстонцами и русскими: в определенном плане это удобно всем

06.11.2018
Журналист и музыкальный критик дал спецкорреспонденту Eesti Päevaleht Кристеру Парису интервью, в котором сказал, что его семья нисколько не жалеет, что переехала в Эстонию.
Подробнее


”Как мясник напал”. В детсаду малолетний хулиган раскроил мальчику руку. Отец — в шоке и растерянности

06.11.2018
Отец ребенка описал в Facebook случай в детском саду, который он расценивает как насилие. После этого поста началась лавина писем: родители делились подобными историями. Все возмущены: помощи искать негде. Случай с ребенком кончился кровью, однако, по мнению отца, этого всего можно было избежать.
Подробнее



-30% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100031
139,- €
97,30 €
-30% Meeste käekell Police VINYL PL.14761JSU/03
159,- €
111,30 €
-30% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100052
169,- €
118,30 €
-30% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100092
159,- €
111,30 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106092002
151,20 €
90,72 €
-30% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100067
129,- €
90,30 €

Производители спиртного озабочены: пить в Эстонии меньше не стали, а деньги утекают за границу

06.11.2018
Курс на здоровый образ жизни Эстония взяла несколько лет назад. Правительство подкрепило пропаганду достаточно суровыми мерами — постепенно ограничив показ по телевидению рекламы спиртного (со следующего года она будет запрещена вообще) и взвинтив акцизы на алкоголь. Новое правительство полагало, что новой акцизной политикой убьет сразу всех зайцев: население перестанет пить, а в казну поступят деньги на все расходы по социальным программам. Но производители алкоголя считают, что тут политики серьезно просчитались, а хуже от этого стало всем.
Подробнее

Ласнамяэ смердящий: активисты подписывают петицию ради будущего детей. ”Это мы так собрались "в пятерку" входить?”

06.11.2018
В течение последних двух месяцев жители Ласнамяэ в районе улиц Раадику и Махтра жалуются на неприятный запах, который, как предполагается, идет с асфальтного завода в карьере Вяо. Уже на этой неделе запах от завода должен уйти, сообщила на днях управа района.
Подробнее





НА ЗАМЕТКУ | Почему вы должны положить рис в кофемолку?

06.11.2018
Если вы используете кофемолку не только для кофе, но и для специй, вы знаете, что со временем остатки накапливаются внутри и остаются на лезвиях. Это очень некрасиво и портит вкус. Хорошая новость заключается в том, что если вы столкнулись с этой проблемой, у Furnish Home есть простой трюк, чтобы избавиться от всех остатков одним ударом!
Подробнее