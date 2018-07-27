Внимание! В лесах — повышенная пожароопасность. Костры запрещены!

”На этих выходных Спасательный департамент в сотрудничестве с Департаментом полиции и погранохраны будет пристально следить за безопасным поведением людей у водоемов и на природе”, сказал заместитель генерального директора ведомства Тауно Сууркиви. Мы имеем дело в первой подобной акцией, которую два ведомства проводят вместе, и стоит поблагодарить работников Департамента полиции и погранохраны за то, что помимо выполнения своей основной работы у них хватает сил и на подобную совместную акцию. Также в случае необходимости будет задействован и вертолет Департамента полиции и погранохраны.

Сууркиви также призвал всех спасателей-добровольцев на этих выходных больше обычного обращать внимание на безопасность в своем регионе. ”Только действуя сообща можем сделать Эстонию более безопасной”, сказал Сууркиви.

Во время повышенной пожароопасности следует помнить:

· в лесах нельзя использовать любой открытый огонь, а также разводить костер, даже в отведенных для этого местах;

· в лесах запрещается курить и использовать оборудования для гриля;

· также Спасательный департамент просит не использовать для передвижения по лесу моторно-транспортные средства, а автомобили парковать только на безопасной для возможного возгорания поверхности;

· воздержитесь от езды на квадроциклах по торфяникам.

Находясь у водоема:

· не прыгайте в воду в незнакомом месте. Перед тем как зайти в воду оцените температуру воды, ее прозрачность, глубину, поток, а также обратите внимание на волны;

· алкоголь и купание — не совместимы. Не пускайте друзей и близких в состоянии алкогольного опьянения в воду. Призываем всех отдыхающих выбрать их своей компании одного человека, кто присматривал бы за купающимися и количеством выпитого алкоголя;

· за детьми необходимо следить как у крупных водоемов, так и у прудов и домашних бассейнов. Помните, что тонущий человек не зовет на помощь, поэтому обязательно побеседуйте с детьми об опасностях на воде и научите ребенка безопасному поведению;

· неправильно думать, что, если ребёнок идёт купаться с надувным кругом или на матрасе, то он в безопасности. Ветер может унести матрас в море или он может сдуться. Таким образом ребенок может попасть в опасность.

Другие опасности:

· не оставляйте детей и животных в машине;

· при возможности избегайте на улице физических нагрузок (тяжелая работа, спорт и т.д.);

· отдыхайте, пейте много воды, находитесь в тени, носите головной убор;

· если вы видите, что кому-то плохо, то спросите, не нуждается ли он/она в помощи и позвоните по номеру 112.