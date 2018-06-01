Внимание! На территории Эстонии введен режим высокой пожарной опасности

Приказом директора Спасательного департамента Куно Таммеару с 31 мая на всей территории Эстонии объявлено о высокой пожарной опасности. В связи с этим в лесах запрещено разводить огонь, использовать приспособления для гриля и курить. Высокая пожарная опасность в виду жаркой и сухой погоды существует также во всех Таллиннских парках, лесопарковых зонах и садах.

Людям следует более внимательно вести себя во время отдыха на природе. Спасательный департамент напоминает, что пожар легче предупредить, чем потушить его. Департамент также просит не передвигаться на природе на моторных транспортных средствах, машину следует припарковать на невоспламеняемой площади, на квадроциклах нельзя ездить по торфянистой почве. Выхлопная система автомобиля может привести к воспламенению сухой травы или торфянистой почвы.

Ознакомиться с картой пожароопасных территорий можно на ilmateenistus.ee.