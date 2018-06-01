01.06.2018, 13:20

Внимание! На территории Эстонии введен режим высокой пожарной опасности

 (4)
rus.delfi.ee
EST 5
Внимание! На территории Эстонии введен режим высокой пожарной опасности
Kulupõleng Tähetorni tänava juuresFoto: Karli Saul

Приказом директора Спасательного департамента Куно Таммеару с 31 мая на всей территории Эстонии объявлено о высокой пожарной опасности. В связи с этим в лесах запрещено разводить огонь, использовать приспособления для гриля и курить. Высокая пожарная опасность в виду жаркой и сухой погоды существует также во всех Таллиннских парках, лесопарковых зонах и садах.

Людям следует более внимательно вести себя во время отдыха на природе. Спасательный департамент напоминает, что пожар легче предупредить, чем потушить его. Департамент также просит не передвигаться на природе на моторных транспортных средствах, машину следует припарковать на невоспламеняемой площади, на квадроциклах нельзя ездить по торфянистой почве. Выхлопная система автомобиля может привести к воспламенению сухой травы или торфянистой почвы.

Ознакомиться с картой пожароопасных территорий можно на ilmateenistus.ee.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



СТУДИЯ DELFI | Пора помочь и подросткам! Евгений Осиновский предлагает запустить Молодежный капитал

01.06.2018
В Международный день защиты детей мы решили сделать обзор мер, предпринятых в Эстонии в целях защиты семей и подрастающих поколений. О том, что уже сделано и что еще только предстоит сделать, мы побеседовали с главой Социал-демократической партии, депутатом Рийгикогу и отцом двоих детей Евгением Осиновским.
Подробнее


В Нарве в припаркованном возле жилого дома автомобиле обнаружили труп, пролежавший там не один день

01.06.2018
Сообщение о том, что в автомобиле на парковке дома по Таллиннскому шоссе, 65 находится труп поступило в полицию утром 31 мая. Говорят, что тело пролежало в машине несколько дней, но обнаружить его было непросто.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Внимание! На территории Эстонии введен режим высокой пожарной опасности

01.06.2018
Приказом директора Спасательного департамента Куно Таммеару с 31 мая на всей территории Эстонии объявлено о высокой пожарной опасности. В связи с этим в лесах запрещено разводить огонь, использовать приспособления для гриля и курить. Высокая пожарная опасность в виду жаркой и сухой погоды существует также во всех Таллиннских парках, лесопарковых зонах и садах.
Подробнее

ФОТО И ВИДЕО: Герои детских книг ожили! В Старом городе прошло сказочное шествие

01.06.2018
31 мая в Таллинне прошел парад-шествие “Свой город и детство”. Участники — дети детских садов и школьники начальных классов. Вместе с детьми в параде шествовали любимые герои книг и мультфильмов — ростовые куклы.
Подробнее

-35% Meeste käekell Police VANTAGE X PL.13077MPBS/02
105,- €
68,25 €
-20% Meeste käekell Police TROOPER PL.14382JSB/04M
175,- €
140,- €
-20% Meeste käekell Police ESQUIRE X PL.14766JSB/02
179,- €
143,20 €
-35% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBLB/02
219,- €
142,35 €
-20% Meeste käekell Police RATTLESNAKE PL.14699JSBN/12
189,- €
151,20 €
-20% Meeste käekell Police ELAPID PL.14542JS/02
169,- €
135,20 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




Умершая 13-летняя девочка из Великобритании спасла жизни 15 человек

01.06.2018
2 января 2018 года Шарлотте, жившей в городе Торки, графство Девон в Великобритании, исполнилось 13 лет, а 10 мая она скончалась от глиобластомы — агрессивной злокачественной опухоли головного мозга. Это произошло спустя всего шесть недель после того, как девочке поставили диагноз, пишет ”Дети Mail.Ru” со ссылкой на The Daily Mail.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ