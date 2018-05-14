ВИДЕО: Спасательный департамент начинает кампанию безопасности на воде ”Присматривай!”

Сегодня, 14 мая, начинается кампания Спасательного департамента, направленная на безопасность на водоемах. Основной посыл кампании нынешнего года заключается в том, что призвать людей замечать опасности, связанные с окружающими нас водоемами и присматривать за своими близкими, таким образом предотвратив возможные несчастья, сообщает ведомство.

Зачастую люди думают, что утонуть можно, в основном, отправляясь плавать. Эксперт бюро превентивной работы Спасательного департамента Микко Виркала обращает внимание на то, что согласно статистике департамента, в последнее время до половины несчастных случаев связаны со случайным падением в воду и происходят в так называемых ”домашних водоемах”.

”В минувшем году три таких тяжелых несчастья произошли с детьми. Они утонули в домашних водоемах, оставленные на некоторое время без присмотра”, — сказал Вирккала.

Практически все подобные несчастья можно предотвратить. Для этого необходимо их замечать и при возможности использовать для организации безопасности вспомогательные средства.

Вся информация по поводу безопасности на водоемах находится на странице www.veeohutus.ee. Следи за кампанией и на страничке Спасательного департамента в Социальной сети Фэйсбук https://www.facebook.com/paasteamet

