В январе при пожарах погибло четыре человека

От беспечного курения погибло два человека, а один человек погиб при пожаре, который начался от использования открытого огня. Безопаснее всего не курить в квартире. Обязательно стоит убедится, что сигарета потушена. Ложится в кровать или кресло с непотушенной сигаретой очень опасно.

Спасателям не удалось определить наличие дымового датчика в двух квартирах, так как эти квартиры очень сильно пострадали от пожара. В одной квартире был установлен неработающий дымовой датчик. Все погибшие были мужчины в возрасте от 48 до 91 года. По первоначальным данным на момент смерти двое находились в состоянии алкогольного опьянения.

В январе зарегистрировали 98 пожаров в зданиях, их них 74 в жилых помещениях. Из огня спасли 11 человек, 13 получили увечья.

На воде зарегистрировано 9 происшествий. Утонул 1 человек, занимавшийся зимнем плаванием.

В январе поступило 49 вызовов, связанных с разминированием. Всего саперы нашли 55 взрывных устройства. Самой большой находкой стали 44 крупнокалиберных снаряда времен Второй мировой войны, который саперы Спасательного департамента и Сил обороны извлекли с болота Пяэскюла.

В январе было зарегистрировано 978 спасательных операций. На 114 отреагировали профессиональные спасатели вместе с добровольными спасательными командами, а 87 операций разрешили добровольные команды самостоятельно. В целях проведения превентивной работы, профессиональные спасатели и добровольные спасательные команды посетили 1393 дома.