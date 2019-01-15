15.01.2019, 17:00

В прошлом году количество погибших в результате пожаров увеличилось. В чем причина?

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rus.delfi.ee
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Sindis hukkus elumaja põlengus keskealine mees
Sindis hukkus elumaja põlengus keskealine meesFoto: Kaspar Pokk

Несмотря на то, что статистика погибших в результате пожаров уже несколько лет сокращается, в 2018 году число погибших увеличилось. По мнению Спасательного департамента, причины кроются в домашней безопасности и поведении людей, находящихся в группе риска.

2018 году в результате пожаров погибло 50 человек, утонуло 43. Всего в 2018 году поступило 25 599 вызова, из которых 15 074 — спасательные операции. Треть спасательных операций возглавили пожары. По словам генерального директора Спасательного департамента Куно Таммеару статистика ведомства — это отражение социальных тенденций общества.

”Согласно статистике, в пожарах гибнут пожилые, а также люди, живущие одни. Более чем в половине случаев, жертвы пожаров находятся в состоянии алкогольного опьянения. По-прежнему, в домах и квартирах не установлены дымовые датчики. Дом должен быть для нас крепостью, однако, для многих он становится смертельной ловушкой. Часто, после обнаружения возгорания человек просто не может покинуть квартиру”, — рассказал Таммеару.

В 2018 году в жилых помещениях произошло 730 пожаров. Одна пятая всех пожаров произошла по причине беспечного использования открытого огня, а также использования электроприборов и электрических установок. Из-за курения произошло 16% пожаров. В последнее время увеличилось количество пожаров, которые начались от пригоревшей пищи. В 2017 году количество таких пожаров составляло 2% из всех пожаров в жилых помещениях, а в 2018 году уже 5%.

Спасательный департамент долгое время занимается домашним консультированием по пожарной безопасности. Постоянная превентивная работа несколько лет подряд помогает добиться позитивных результатов. Так, например, в 2006 году при пожарах погибло аж 164 человека. В 2018 году Спасательный департамент проконсультировал рекордное количество, а именно 22 986 дома.

”Мы хотим сделать еще больше чтобы улучшить безопасность нашего общества. Такие темы как пожарная безопасность, безопасность на воде, электричество, газ и падения дома по-прежнему нуждаются в превентивной работе. Несомненно, у себя дома, каждый сам отвечает за свою безопасность, а мы можем только помочь дельным советом”, — добавил Таммеару.

В прошлом году самый напряженный период выдался на лето. За 4 месяца с мая по август произошло 2843 пожара, что на треть больше чем за прошедшие три года вместе взятые. Также на 41% по сравнению с тем же периодом увеличилось количество лесных и ландшафтных пожаров. Из-за сухой погоды Спасательный департамент установил период высокой пожароопасности, который продлился по всей Эстонии 40 дней. Прошедшим летом ресурсы Спасательного департамента несколько раз были на исходе.

”Ситуация летом 2018 года показала, что Спасательный департамент еще больше должен инвестировать в готовность к кризисам и способность справляться без жизненно важных услуг”, — подчеркнул Таммеару и добавил, что одним из приоритетов должно стать развитие спасателей добровольцев.

Цель Спасательного департамента — к 2025 году совместными усилиями всего населения сократить количество несчастных случаев и масштаб ущерба от них до уровня Северных стран. Это означает, что к 2025 году необходимо снизить количество погибших в результате пожаров до 12, а утонувших до 20 человек в год.

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