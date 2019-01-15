В прошлом году количество погибших в результате пожаров увеличилось. В чем причина?

2018 году в результате пожаров погибло 50 человек, утонуло 43. Всего в 2018 году поступило 25 599 вызова, из которых 15 074 — спасательные операции. Треть спасательных операций возглавили пожары. По словам генерального директора Спасательного департамента Куно Таммеару статистика ведомства — это отражение социальных тенденций общества.

”Согласно статистике, в пожарах гибнут пожилые, а также люди, живущие одни. Более чем в половине случаев, жертвы пожаров находятся в состоянии алкогольного опьянения. По-прежнему, в домах и квартирах не установлены дымовые датчики. Дом должен быть для нас крепостью, однако, для многих он становится смертельной ловушкой. Часто, после обнаружения возгорания человек просто не может покинуть квартиру”, — рассказал Таммеару.

В 2018 году в жилых помещениях произошло 730 пожаров. Одна пятая всех пожаров произошла по причине беспечного использования открытого огня, а также использования электроприборов и электрических установок. Из-за курения произошло 16% пожаров. В последнее время увеличилось количество пожаров, которые начались от пригоревшей пищи. В 2017 году количество таких пожаров составляло 2% из всех пожаров в жилых помещениях, а в 2018 году уже 5%.

Спасательный департамент долгое время занимается домашним консультированием по пожарной безопасности. Постоянная превентивная работа несколько лет подряд помогает добиться позитивных результатов. Так, например, в 2006 году при пожарах погибло аж 164 человека. В 2018 году Спасательный департамент проконсультировал рекордное количество, а именно 22 986 дома.