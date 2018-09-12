12.09.2018, 10:14

В Палдиски пройдут международные учения по спасению на море ChemSAR LIVEX


rus.delfi.ee
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Merepäästeõppus Kakumäe sadamas
Merepäästeõppus Kakumäe sadamasFoto: Tiit Blaat

В четверг, 13 сентября, в порту Лыунасадам города Палдиски пройдут международные учения по спасению на море ChemSAR LIVEX, сообщает Департамент полиции и погранохраны.

По сценарию учений, течь даст опасный груз, перевозимый на борту принадлежащего компании Tallink судна Regal Star, который направляется в Капельшер, возникнет химическое загрязнение и часть пассажиров судна кинется в панике в спасательные плоты.

Затем начнется масштабная спасательная операция, в которой будут задействованы спасательные команды как на море, так и на эстонском берегу. "При таком сложном несчастном случае, когда опасное вещество мешает спасению людей, очень важно обеспечить безопасность как пассажиров судна, так и спасателей. К счастью, в водах Эстонии еще не было серьезных случаев химического загрязнения, но по Балтийскому морю ежедневно перевозят опасные грузы и поэтому важно вместе с партнерами по сотрудничеству проиграть различные опасные ситуации и быть к ним готовыми", — сказал руководитель флота Департамента полиции и погранохраны Каупо Ляэнеранд.

"Для Tallink безопасность пассажиров, команды, грузов и судов — это приоритет номер один. В Tallink учения на судах нашей компании мы проводим каждую неделю — это естественная часть нашей работы. Но такие учения, которые объединяют представителей разных организаций как из Эстонии так из соседних стран, для нас представляют особенную ценность, так дают возможность проверить, насколько слаженно мы сможем работать в сложных ситуациях, протестировать процессы и технику, и при необходимости дополнить и усовершенствовать их", — сказал технический директор Tallink, капитан Тарви-Карлос Туулик.

В учениях принимают участие порт Лыунасадам Палдиски, Таллиннский порт, скорая помощь и спасательный департамент, спасательные и координационные центры Эстонии, Финляндии и Швеции, флагманский корабль Департамента полиции и погранохраны Kindral Kurvits, флагманский корабль погранохраны Финляндии Turva, шведский патрульный корабль, занимающийся в том числе и ликвидацией химических загрязнений, и судно Tallink Regal Star. Также участвуют вертолет Департамента полиции и погранохраны, команда по борьбе с химическими загрязнениями из Финляндии и команды по реагированию на инциденты на море (MIRG).

Проект "ChemSAR — Operational Plan for Maritime Search and Rescue Inhazardous and noxious Substances (HNS) Incidents 2016- 2019” программы Interreg Baltic Sea Regional поддержала Европейская Комиссия.

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