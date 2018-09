В Палдиски пройдут международные учения по спасению на море ChemSAR LIVEX

В учениях принимают участие порт Лыунасадам Палдиски, Таллиннский порт, скорая помощь и спасательный департамент, спасательные и координационные центры Эстонии, Финляндии и Швеции, флагманский корабль Департамента полиции и погранохраны Kindral Kurvits, флагманский корабль погранохраны Финляндии Turva, шведский патрульный корабль, занимающийся в том числе и ликвидацией химических загрязнений, и судно Tallink Regal Star. Также участвуют вертолет Департамента полиции и погранохраны, команда по борьбе с химическими загрязнениями из Финляндии и команды по реагированию на инциденты на море (MIRG).

Проект "ChemSAR — Operational Plan for Maritime Search and Rescue Inhazardous and noxious Substances (HNS) Incidents 2016- 2019” программы Interreg Baltic Sea Regional поддержала Европейская Комиссия.