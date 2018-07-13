В фокусе Таллинских Дней моря — безопасность на воде и предотвращение несчастий

Многообразна программа стартующих сегодня и продлящихся до 15 июля Таллинских Дней моря, но в фокусе многих мероприятий — безопасность и предотвращение несчастий. Детям и взрослым будут даваться знания о том, как избегать несчастных случаев и как вести себя, если они происходят.

О профилактике речь пойдет уже сегодня в Летной гавани, где будет показано для детей представление "Сомнительная болезнь". Одновременно о профилактике происшествий на море речь пойдет и в палатке спасателей. В этой палатке расположится и пункт первой помощи при спасении жизней. С помощью очков виртуальной реальности будут демонстрироваться опасные ситуации на воде и можно будет попробовать самому бросить спасательный круг.

В Какумяэской яхтенной гавани в субботу и воскресенье пройдут учения по спасению на водах. По сценарию предусмотрен пожар на судне в Таллинской бухте. Учения проводит Спасательный департамент.

Мероприятия Таллинский Дней моря будут проходить в четырех гаванях — Старой, Летной, Какумяэской и Ноблесснера.