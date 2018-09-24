24.09.2018, 09:17

В 2019 году спасателей ожидает ощутимый рост зарплат

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rus.delfi.ee
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Kuressaares põles tühi elumaja
Pilt on illustreerivFoto: Irina Mägi

Правительство пришло к соглашению по государственному бюджету на 2019 год, а это означает увеличение фонда заработных плат Спасательного департамента на 7,9 миллиона евро или почти на 20%. В первую очередь увеличится зарплата спасателей — средняя зарплата спасателя поднимется до 1000 евро. Сегодня средняя основная заработная плата спасателя составляет 808 евро, сообщает Спасательный департамент.

Увеличение средней основной заработной платы спасателя до 1000 евро означает рост зарплат спасателей в среднем на 23,6%. К средней заработной плате спасателя прибавится еще 11% дополнительной платы за работу в ночные часы и в государственные праздники. У работников других отделов ведомства заработная плата поднимется в среднем на 15.4%.

По словам генерального директора Спасательного департамента Куно Таммеару одним из приоритетов правления на протяжении многих лет является заработная плата работников. ”Мы рады, что в этом году в сотрудничестве с министром внутренних дел, профсоюзом спасателей и правительством нам удалось достичь ощутимого роста зарплат как для спасателей, так и других работников ведомства”, добавил Таммеару.

Увеличение заработных плат работников ведомства важно для предоставления качественных услуг по спасению, которых ожидает от департамента общество. ”Спасательный департамент должен быть конкурентоспособен на рабочем рынке. Это означает, что за физически тяжелую работу, которая опасна для здоровья, спасатели и другие работники ведомства ожидают конкурентоспособную зарплату”, — добавил Таммеару.

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