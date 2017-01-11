В 2016 году в пожарах погибло 38, а утонуло 45 человек. Если еще 10 лет назад в пожарах гибло 12.6 человек на 100 000, то в 2016 году эта сумма составила 2.9, что в 4 раза меньше. Таких результатов Спасательный департамент достиг благодаря вкладу каждого работника департамента, а также всем своими партнерам.

”Для нас число 38 имеет очень важное значение, так как годами число погибших при пожарах оставалось в районе 50 человек в год. С другой стороны, и 38 человек в год тоже очень много”, — рассказал генеральный директор Спасательного департамента Куно Таммеару.

Одна из стратегических целей Спасательного департамента — выйти на уровень северных стран по числу смертей при пожарах и на воде. Согласно такой стратегии, к 2025 году число смертей при пожарах не должно превышать 12, а на воде 20 человек в год. Если в 2016 году количество пожаров было уменьшено до уровня северных стран, то количество смертей было в три раза больше. Ключ к достижению амбициозной стратегии департамента — это вклад каждого из нас — каждого гражданина, местных самоуправлений, предприятий и государства.

”Очень важно сделать безопасными дома и квартиры семей, живущих у черты бедности. Таких семей в Эстонии 80 000. Другая возможность- это использование социальных пособий для ремонта очагов отопления и установки дымовых датчиков”, — сказал Таммеару.

В опасности находится и финансирование самого департамента. Согласно результатам специально исследования, в течение следующих 10 лет департаменту потребуется 148,7 млн евро дополнительных средств для выполнения поставленных перед собой целей.

Министр внутренних дел Андрес Анвельт заверил, что в течении трех лет начиная с 2018 года бюджет Спасательного департамента будет увеличиваться на 3 миллиона евро в год. Эти дополнительные средства пойдут на приобретение защитной одежды спасателям и обновление техники. Также в период с 2018 по 2020 г. на содержание добровольных дружин будет выделено дополнительные 1.5 миллиона.

”Мы не должны боятся, а смело дискутировать на тему, какой мы хотим видеть спасательную службу через пять лет. Это касается каждого из нас, а МВД берет на себя в этом вопросе роль предводителя”, сказал — министр внутренних дел.

Бюджет Спасательного департамента для проведения профилактических работ за последние 10 лет составил 12 миллионов евро (включая хозрасходы и расходы на персонал). За это время, благодаря профилактической работе, Спасательный департамент спас жизни 900 человек, а для общества помог сберечь 1,3 миллиарда евро. Можно сделать вывод, что каждый евро, инвестированный в профилактическую работу, вернулся государству в сумме 100 евро.