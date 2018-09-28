28.09.2018, 08:27

Ураган может обрушиться вновь — 7 простых советов на период штормовой погоды!


rus.delfi.ee
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Ураган может обрушиться вновь — 7 простых советов на период штормовой погоды!
Foto: Andres Putting

Метеостанция обещает продолжение урагана также и сегодня, особенно сильным будет ветер на побережье и островах, довольно сильный ветер сохранится и в следующие дни. О время движения пешеходы и водители должны проявлять особую осторожность, поскольку не исключено, что будут ломаться деревья и падать ветки. Ниже вы найдёте 7 простых советов, как предотвратить повреждения и смягчить последствия урагана.

Руководитель отдела ущерба Gjensidige Маарика Мюрк предостерегает от того, что люди могут быть не готовы к приходу осенних штормовых ветров: ”Пришли осенние ураганы. Самые частые ущербы от штормовой погоды связаны с домашним имуществом и электроникой, которая достаточно чувствительна к колебаниям напряжения. Штормовой ветер часто срывает крыши с домов, детали фасада, а ещё сильный ветер поднимает с земли всё, что плохо лежит во дворе. Автомобили на дороге страдают от наезда на ветки или поломанные деревья, также ломающиеся деревья повреждают припаркованные автомобили”.

Мюрк добавила, что в случае шторма очень полезно иметь страхование ответственности, поскольку шторм может подбросить предметы из нашего двора или оторвавшиеся от нашего дома, которые станут причиной повреждений соседского дома или припаркованных автомобилей, а такие ущербы компенсируются только при наличии страхования ответственности. Мюрк обратила внимание: ”Например, если ураганный ветер сломает дерево на растущем у вас участке, и дерево повредит соседский дом или автомобиль, то в случае, если страхование ответственности отсутствует, вам придётся самому заплатить за причинённый соседу ущерб. При наличии страхования ответственности страховое общество возьмёт причинённые третьим лицам убытки на себя”.

Пока не похоже, что штормовой ветер пойдёт на убыль, наоборот, сегодня в первой половине дня он усилится, поэтому мы советуем вам придерживаться 7 простых вещей, могущих помочь предотвратить разрушения и смягчить последствия урагана:

1) Паркуй автомобиль на территории, где нет растущих деревьев, чтобы избежать повреждений от сломанных деревьев и веток

2) Передвигаясь на автомобиле, будь особенно осторожен, поскольку ураганный ветер может ломать деревья на пути и поднимать ветки в воздух

3) Выходя из дома, отключи бытовую технику от сети, чтобы защитить её от перепадов напряжения

4) Убери со двора легко поднимаемые ветром предметы, потому что у урагана порой достаточно силы, чтобы, например, швырнуть садовую мебель в окна дома

5) На время шторма закрой двери и окна, чтобы они не пострадали

6) Следует учесть, что сильный ветер способен обесточить домохозяйство. Если наличие питьевой воды в доме зависит от электричества, то запаситесь чистой питьевой водой, свечами и фонариками

7) Узнай в своём страховом обществе, застраховано ли твоё домашнее имущество. Не все пакеты страхования дома включают покрытие домашнего имущества, при его отсутствии страховщик не компенсирует поломки электрического оборудования, что часто случается во время ураганов.

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Оригинал опубликован на портале slavia.ee, мнение автора не отражает точку зрения редакции rus.delfi.ee.
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