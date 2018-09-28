Ураган может обрушиться вновь — 7 простых советов на период штормовой погоды!

1) Паркуй автомобиль на территории, где нет растущих деревьев, чтобы избежать повреждений от сломанных деревьев и веток
2) Передвигаясь на автомобиле, будь особенно осторожен, поскольку ураганный ветер может ломать деревья на пути и поднимать ветки в воздух
3) Выходя из дома, отключи бытовую технику от сети, чтобы защитить её от перепадов напряжения
4) Убери со двора легко поднимаемые ветром предметы, потому что у урагана порой достаточно силы, чтобы, например, швырнуть садовую мебель в окна дома
5) На время шторма закрой двери и окна, чтобы они не пострадали
6) Следует учесть, что сильный ветер способен обесточить домохозяйство. Если наличие питьевой воды в доме зависит от электричества, то запаситесь чистой питьевой водой, свечами и фонариками
7) Узнай в своём страховом обществе, застраховано ли твоё домашнее имущество. Не все пакеты страхования дома включают покрытие домашнего имущества, при его отсутствии страховщик не компенсирует поломки электрического оборудования, что часто случается во время ураганов.