Ураган может обрушиться вновь — 7 простых советов на период штормовой погоды!

Руководитель отдела ущерба Gjensidige Маарика Мюрк предостерегает от того, что люди могут быть не готовы к приходу осенних штормовых ветров: ”Пришли осенние ураганы. Самые частые ущербы от штормовой погоды связаны с домашним имуществом и электроникой, которая достаточно чувствительна к колебаниям напряжения. Штормовой ветер часто срывает крыши с домов, детали фасада, а ещё сильный ветер поднимает с земли всё, что плохо лежит во дворе. Автомобили на дороге страдают от наезда на ветки или поломанные деревья, также ломающиеся деревья повреждают припаркованные автомобили”.

Мюрк добавила, что в случае шторма очень полезно иметь страхование ответственности, поскольку шторм может подбросить предметы из нашего двора или оторвавшиеся от нашего дома, которые станут причиной повреждений соседского дома или припаркованных автомобилей, а такие ущербы компенсируются только при наличии страхования ответственности. Мюрк обратила внимание: ”Например, если ураганный ветер сломает дерево на растущем у вас участке, и дерево повредит соседский дом или автомобиль, то в случае, если страхование ответственности отсутствует, вам придётся самому заплатить за причинённый соседу ущерб. При наличии страхования ответственности страховое общество возьмёт причинённые третьим лицам убытки на себя”.

Пока не похоже, что штормовой ветер пойдёт на убыль, наоборот, сегодня в первой половине дня он усилится, поэтому мы советуем вам придерживаться 7 простых вещей, могущих помочь предотвратить разрушения и смягчить последствия урагана: