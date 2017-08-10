”У страха глаза велики”. В Йыхви пройдет день безопасности

18 августа с 14.00 до 18.00 всех заинтересованных ждут на Центральной площади Йыхви и на променаде, где Восточный спасательный центр организует день безопасности ”У страха глаза велики", значится в пресс-релизе.

В программе — масса интересных и полезных мероприятий, которые заинтересуют как детей разного возраста, так и взрослых. Среди всех участников будут разыграны призы. Также Алутагузский женский отряд Кайтселийта предложит отведать вкусный суп.

На дне безопасности можно будет поучаствовать в различных мероприятиях, направленных на повышение уровня осведомленности в вопросах водной, дорожно-транспортной и пожарной безопасности. Кроме того, можно будет узнать о возможностях организации соседского дозора, интересную деятельность предложит Алутагузская дружина Кайтселийта.

„Дом и окружающая среда должна быть безопасной для людей, а несчастья можно предотвратить. Для того чтобы смочь сделать это, нужно обладать необходимым набором знаний для того, чтобы суметь оценить опасность и использовать для ее предотвращения подходящие средства. Именно это и напомним людям на дне безопасности через различные интересные мероприятия”, — рассказала ведущий специалист бюро профилактической работы Восточного спасательного центра спасательного департамента Лилиан Пярнсоо.

В дне безопасности принимают участие и партнеры — фирма Korsten Puhtaks, НКО Добровольная спасательноа команда Ийзаку, Департамент шоссейных дорог, женская дружтина Кайтселийта из Алутагузе, НКО ”Соседский дозор Эстонии”.