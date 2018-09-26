26.09.2018, 13:42

Тушившие летние лесные пожары спасатели получили в благодарность необычный подарок

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rus.delfi.ee
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Тушившие летние лесные пожары спасатели получили в благодарность необычный подарок
Foto: Päästeamet

Спасатели, которые в это необыкновенно засушливое лето тушили более 800 лесных пожаров, получили от RMK и Союза владельцев частных лесов подарок — эстонскую банную бочку.

”В то время, когда большинство жителей Эстонии наслаждалось теплой летней погодой, эти замечательные люди внесли неоценимый вклад в предотвращение сотен лесных и ландшафтных пожаров”, — сказал председатель правления RMK Айгар Каллас и выразил надежду, что специально изготовленная в Южной Эстонии банная бочка, поможет спасателям расслабиться во время вполне заслуженного отдыха.

Кроме того Алансискому добровольному спасательному обществу подарили бензомоторную пилу фирмы Stihl, чтобы облегчить спасательные работы и быстро перепиливать упавшие деревья. На церемонии поблагодарили и других спасателей.

Исполнительный директор Союза владельцев частных лесов Андрес Талиярв отметил, что работа спасателей имеет огромное значение как в плане сохранения природы Эстонии, так и для ее экономики.

”В Эстонии более 30 000 человек имеют работу благодаря лесу, у нас более 100 000 лесовладельцев, а обугленные деревья — это напрасно растраченный ресурс, который ставит под удар рабочие места и имущество”, — пояснил господин Талиярв. Он добавил также, что благодаря смелым действиям спасателей удалось сохранить не только леса, но и массу животных, растений и птиц, которые могли погибнуть или остаться без дома.

В этом году самый сложный и крупный пожар был в Википалу, где жертвой огня стали почти 200 гектаров леса. По словам директора спасательного департамента Куно Таммеару именно оперативное реагирование и беспримерные усилия спасателей способствовали тому, что остальные более 800 пожаров не достигли таких размеров.

”Не смотря на то, что мы установили строгий запрет на разжигание открытого огня на природе, лето все равно ведь было необыкновенно сложным. Если за последние три года площадь сгоревших территорий составляла от 29 до 116 гектаров, то в нынешнем году этот показатель уже превысил 400 гектаров, — отметил господин Таммеару. — Разумеется, мы благодарны тем людям, которые, придя в лес, придерживались установленных правил, не бросали окурки, они сделали большое дело для наших лесов, и упростили работу спасителей”.

C 1 мая по 31 августа спасатели и добровольцы потушили 2843 пожара. Из них 833 были лесными или ландшафтными, а 1069 возникли от загоревшегося мусора, приготовления еды на гриле или от разведенных костров.

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