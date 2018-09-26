Тушившие летние лесные пожары спасатели получили в благодарность необычный подарок

”В то время, когда большинство жителей Эстонии наслаждалось теплой летней погодой, эти замечательные люди внесли неоценимый вклад в предотвращение сотен лесных и ландшафтных пожаров”, — сказал председатель правления RMK Айгар Каллас и выразил надежду, что специально изготовленная в Южной Эстонии банная бочка, поможет спасателям расслабиться во время вполне заслуженного отдыха.

Кроме того Алансискому добровольному спасательному обществу подарили бензомоторную пилу фирмы Stihl, чтобы облегчить спасательные работы и быстро перепиливать упавшие деревья. На церемонии поблагодарили и других спасателей.

Исполнительный директор Союза владельцев частных лесов Андрес Талиярв отметил, что работа спасателей имеет огромное значение как в плане сохранения природы Эстонии, так и для ее экономики.

”В Эстонии более 30 000 человек имеют работу благодаря лесу, у нас более 100 000 лесовладельцев, а обугленные деревья — это напрасно растраченный ресурс, который ставит под удар рабочие места и имущество”, — пояснил господин Талиярв. Он добавил также, что благодаря смелым действиям спасателей удалось сохранить не только леса, но и массу животных, растений и птиц, которые могли погибнуть или остаться без дома.