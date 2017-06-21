Спасательный департамент желает всем безопасного Яанова дня

Спасательный департамент напоминает, что, празднуя Яанов день, не стоит забывать и о правилах безопасности. Для эстоноземельцев Яанов день - важный праздник, который многие предпочитают проводить на природе. Люди разжигают костры и идут к водоемам. Чтобы празднование Яанова дня было безопасным, Спасательный департамент призывает всех быть бдительными и соблюдать правила безопасности. Костер стоит разжигать осторожно, а отправляясь на водоем, надевать спасательный жилет.

Несмотря на умение плавать, пол или возраст, в водном судне необходимо надевать спасательный жилет. Также стоит позаботиться, чтобы спасательный жилет был надет и у ваших близких. Большая часть несчастных случаев на воде происходит неожиданно, поэтому спасательный жилет стоит надевать уже до того как садитесь в лодку. Позже, находясь уже в воде, надеть спасательный жилет будет практически невозможно.

Находясь у водоема, стоит присматривать за своими друзами и близкими и ни в коем случае не разрешать им идти купаться в состоянии алкогольного опьянения. Под воздействием алкоголя притупляется чувство опасности, и в таком состоянии часто идут в воду освежиться, поплавать или попробовать свои силы. При этом люди часто тонут из-за некоординированных движений, недостаточного умения плавать и низкой температуры воды.

Спасательный департамент хотел бы напомнить, что костры на Яанову ночь можно разжигать на расстоянии не менее 15 метров от домов и 20 метров от леса. Следует помнить, что костер нельзя разжигать под высоковольтными линиями электропередач. Вокруг костра не должно быть легковоспламеняющегося материала. Огонь можно разводить при безветренной погоде или при слабом ветре. При этом следует следить за направлением ветра, чтобы искры от огня не попали на легковоспламеняющиеся материалы, а дым не мешал соседям.

Гриль можно устанавливать на расстоянии пяти метров от зданий. Тем людям, которые собираются провести праздники в квартирах, следует помнить, что на балконе делать гриль на углях нельзя. В лесу разводить огонь можно только в предусмотренных для этого местах и при возможности использовать для этого места, отведенные на сайте RMK.

Как при разведении огня, так и при приготовлении пищи на гриле под рукой должны быть первоочередные средства для тушения огня — это вода, песок или огнетушитель. Огонь нельзя оставлять без присмотра, даже на секунду. Уходящий последним должен убедиться в том, что пламя полностью потушено.

При разведении костра на своей территории оповещать Спасательный департамент не требуется, но, несомненно, стоит следить за всеми правилами пожаробезопасности. Для всех костров, расположенных в общественных местах, требуется согласование Спасательного департамента.

Под рукой стоит держать также полностью заряженный мобильный телефон, чтобы в случае необходимости позвать помощь по номеру 112.

При выезде на природу необходимо точно знать свое местонахождение, так как от этого зависит то, насколько быстро может подоспеть помощь.

С вопросами по разведению огня и безопасности можно позвонить по инфотелефону спасательной службы 1524.