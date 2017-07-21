Päästja
21.07.2017, 10:37

Спасательный департамент впервые начал использовать спасательные гидроциклы


rus.delfi.ee
EST
Спасательный департамент впервые начал использовать спасательные гидроциклы
Pressifoto

Для улучшения возможностей спасения на воде Спасательный департамент впервые начал использовать спасательные гидроциклы. Недавно на шести гидроциклах Yamaha VX Deluxe установили дополнительный спасательный инвентарь, что позволило им участвовать в спасательных операциях. Спасательные гидроциклы базируются в спасательных командах в Йыхви, Мууга, Кунда, Кейла, Тыстамаа и Кихельконна, сообщает Спасательный департамент.

По словам эксперта отдела спасательных работ Спасательного департамента Эрки Пылда, в этом году Спасательный департамент уже шесть раз использовал новые гидроциклы. Больше всего на вызовы выезжал гидроцикл из спасательной команды Мууга.

Основное преимущество гидроцикла в сравнении с обычной моторной лодкой — его скорость. Гидроцикл практически сразу готов к спасательной операции, и на нем возможно быстрее добраться до нуждающегося в помощи. Все это укоряет спасательные работы и делает их намного эффективнее.

Спасение на воде — ответственность Департамента полиции и погранохраны. Однако Спасательный департамент участвует в поисковых и спасательных операциях у берегов моря, а также отвечает за спасательные работы на внутренних водоемах.

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