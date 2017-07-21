Для улучшения возможностей спасения на воде Спасательный департамент впервые начал использовать спасательные гидроциклы. Недавно на шести гидроциклах Yamaha VX Deluxe установили дополнительный спасательный инвентарь, что позволило им участвовать в спасательных операциях. Спасательные гидроциклы базируются в спасательных командах в Йыхви, Мууга, Кунда, Кейла, Тыстамаа и Кихельконна, сообщает Спасательный департамент.

По словам эксперта отдела спасательных работ Спасательного департамента Эрки Пылда, в этом году Спасательный департамент уже шесть раз использовал новые гидроциклы. Больше всего на вызовы выезжал гидроцикл из спасательной команды Мууга.

Основное преимущество гидроцикла в сравнении с обычной моторной лодкой — его скорость. Гидроцикл практически сразу готов к спасательной операции, и на нем возможно быстрее добраться до нуждающегося в помощи. Все это укоряет спасательные работы и делает их намного эффективнее.

Спасение на воде — ответственность Департамента полиции и погранохраны. Однако Спасательный департамент участвует в поисковых и спасательных операциях у берегов моря, а также отвечает за спасательные работы на внутренних водоемах.