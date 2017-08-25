Спасательный департамент в сотрудничестве с Латвией займется борьбой с прибрежными загрязнениями

На этой неделе было положено начало совместному проекту Эстонии и Латвии, в ходе которого будут созданы стандарты того, как действовать слаженно и результативно в борьбе с прибрежными загрязнениями, сообщает Спасательный департамент.

Совместный проект поможет обеспечить четкие действия в рамках модели совместного реагирования и поддержки работы друг друга в случае с чрезвычайными ситуациями в сфере окружающей среды. Благодаря проекту Спасательный департамент в сотрудничестве с добровольными дружинами и другими партнерами сможет более эффективно реагировать на прибрежные загрязнения на Сааремаа.

По словам представителя эстонской стороны и Спасательного департамента Хяли Аллас, Эстония и Латвия несут ответственность за безопасность окружающей среды Балтийского моря. ”Надо признаться, что морские загрязнения не знают границ, поэтому в случае необходимости обе стороны должны быть готовы быстро реагировать на приграничные загрязнения”, — сказала Аллас. Она добавила, что в рамках проекта будет также приобретено специальное оборудование для борьбы с загрязнениями, которое используют в совместных учениях.

Основными партнерами проекта являются Kurzeme Planning Region в Латвии, Спасательный департамент Латвии, местные самоуправления, Спасательный департамент Эстонии и Центр развития малых портов Эстонии. В учениях примут участие также представители маленьких портов Сааремаа, местные самоуправления и работники Департамента полиции и погранохраны.

Проект финансируется из фонда программы Эстония-Латвия 2014-2020. Сумма финансирования составит 547 815.20 евро, их которых 174 100 евро - доля Спасательного департамента.

Программу Эстония-Латвия (www.estlat.eu) реализуют в рамках территориального сотрудничества. Программу финансируют Европейский фонд регионального развития (ERF), Эстония и Латвия.