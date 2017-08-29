Спасательный департамент: ураган в США и уроки для Эстонии

Штат Техас в США накрыл ураган и масштабное наводнение. Телефонные линии экстренной помощи перегружены, а местные спасательные службы советуют не беспокоить по каждой мелочи. Благодаря разным каналам в социальной сети можно сообщить о своем местонахождении или необходимости получить помощь. Стало очевидно, что до прибытия служб спасания люди должны уметь сами справляться с ситуацией. Безусловно, незаменимыми помощниками в экстренных ситуациях являются определенные навыки и достаточный запас еды, напоминает Спасательный департамент.

Уроки для Эстонии

Советник отдела работы готовности к чрезвычайным случаям Спасательного департамента Кристьян Лембер рассказал, что население Техаса предупредили о надвигающемся шторме заранее, а приказ эвакуироваться был дан более чем в 30 уездах. ”Несмотря на это спасателям все же пришлось спасать людей с крыш домов или других высотных зданий. И у нас у Эстонии были зафиксированы случаи, когда во время стихийного бедствия население не слушается посланных им указаний”, — добавил Лембер.

Не так давно, еще в 2005 году, во время наводнения в Эстонии, населению были посланы специальные указания, но многие их проигнорировали. Позже людям было сложно добраться в более безопасное место. Также существует множество примеров, когда люди сами подвергали свою жизнь опасности, отправляясь к морю любоваться или фотографировать наводнения и штормы. И сегодня многие новостные порталы часто призывают читателей прислать им фотографии шторма, обрушившегося на Эстонию.

По словам эстонки, живущей в Хьюстоне, до прихода урагана люди скупали в магазинах в большом количестве еду, чтобы быть готовым к возможным сбоям в электроснабжении или иным неприятностям. Начальник отдела работы готовности к чрезвычайным случаям Спасательного департамента Тармо Тереп сказал, что люди поступали, несомненно, правильно. Однако, по его словам, чтобы лучше справиться с чрезвычайной ситуацией, стоит всегда хранить у себя дома запас еды и воды на 7 дней. ”Каждый должен быть готов к чрезвычайным случаям. Нельзя рассчитывать на то, что о возможной беде сообщат задолго до ее наступления. Часто стихийные бедствия приходят неожиданно и не всегда можно успеть пополнить запас продуктов”, — добавил Тереп. Также, по его словам, запасы есть смысл делать сообща вместе с соседями. Местные самоуправления должны оценить возможные риски и задуматься, как их минимизировать и какие меры принять для смягчения последствий.

Спасательный департамент подготовил список запасов, который советует хранить у себя дома на случай чрезвычайной ситуации. Со списком можно ознакомиться на сайте департамента.