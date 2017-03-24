Спасательный департамент: средняя зарплата спасателей должна вырасти до тысячи евро

Тема финансирования Спасательного департамента и средней заработной платы спасателей активно обсуждается в обществе. В ближайшее время, многие спасатели, проработавшие в ведомстве больше 25 лет, могут уйти на заслуженную пенсию, а в силу неконкурентоспособной зарплаты и сильной конкуренции на трудовом рынке, Спасательный колледж академии внутренней защиты с трудом находит достаточно студентов, чтобы укомплектовать группы будущих спасателей.

На состоявшихся на этой неделе дебатах в эфире ”Викеррадио” заместитель генерального директора Спасательного департамента Кайри Рикко, спасатель команды Лиллекюла Герт Тедер и министр внутренних дел Андрес Анвельт обсудили состояние финансирования ведомства, в последнее время сильно изменившиеся функции работы спасателей, а также необходимость повысить среднюю заработную плату спасателей до тысячи евро в месяц.

Конкурентоспособная зарплата — залог качественного персонала

Cейчас в Спасательном департаменте открыто более 15 вакантных мест на должность спасателя. Однако поиск кадров не так и прост. С одной стороны, ведомство предъявляет к кандидатам высокие требования: например, наличие образования, знание государственного языка, отсутствие ранней судимости, должная физическая подготовка и т.д. С другой стороны, средняя зарплата в 850 евро не всегда конкурентоспособна в условиях сильной конкуренции на трудовом рынке.

”Не каждый может стать спасателем. Человек должен быть способным обучаться новому и стремиться к развитию. Именно это и является залогом того, что из него выйдет хороший спасатель, а необходимые навыки приходят только с годами и опытом”, — рассказала заместитель генерального директора Спасательного департамента Кайри Рикко. По ее словам, перед нами стоят серьезные выборы и важные темы для обсуждения. ”Нам стоит задуматься, хотим ли мы жить в безопасной стране и какой мы видим сферу спасения в перспективе. От этого зависит многое”, — подчеркнула Рикко.

”Зарплата спасателей является, несомненно, приоритетом и для Министерства внутренних дел”, — заявил в эфире Викеррадио Министр внутренних дел Андрес Анвельт. По его словам, министерство ходатайствует о дополнительных 20 миллионах евро в сферу внутренней безопасности. ”Это крупные деньги, и сейчас ведутся напряженные переговоры”, — сообщил Анвельт.

Свою озабоченность низкой зарплатой спасателей выразил и спасатель команды Лиллекюла Герт Тедер. ”Мы видим, как молодое поколение не в состоянии прожить на сегодняшнюю зарплату. Мы теряем настоящие таланты, которые действительно хотят работать в этой сфере, но вынуждены искать работу с более высокой зарплатой”, — дополнил Тедер.

Работа спасателей уже давно не только тушение пожаров

В последнее время Спасательный департамент все больше и больше внимания уделяет превентивной работе. Как показывает статистика последних лет, профилактическая работа с населением приносит плоды, а количество смертей при пожарах значительно сократилось. В прошлом году, впервые в истории, было зафиксировано рекордно низкое количество смертей в пожарах — 39. Это и есть результат работы всех спасателей!

”В обществе бытует мнение, что работа спасателей заключается только в тушении пожаров, а в свободное от тушения время мы ничем не занимаемся. На самом деле это далеко не так”, — развеял сомнения Тедер. Только в прошлом году спасатели посетили свыше 17 000 семей с целью проверить пожаробезопасность и дать людям полезные советы, как сделать свое жилище более безопасным. ”Многие не знают, что суть нашей работы за последнее время сильно изменилась. Помимо тушения пожаров у нас много дополнительных обязанностей и мы активно занимаемся профилактической работой”, — рассказал Тедер и добавил, что в некоторые месяцы спасателям приходится посещать до 35 детских садов.

В фокусе современная техника и снаряжение

В этом году благодаря 27.7 миллионам евро, выделенным европейским фондом сплочения, Спасательный департамент впервые в истории сможет обновить более половины спасательной техники, а выделенные министерством внутренних дел денежные средства в размере 3 миллионов евро пойдут на приобретение шлангов, спасательного снаряжения и защитной одежды спасателей.

Защитная одежда спасателей очень важная, но и дорогостоящая составляющая работы спасателей. ”Сегодня у спасателей только один комплект защитной одежды. При тушении пожаров спасатели соприкасаются со многими разными, и в том числе канцерогенными элементами, поэтому наличие двух комплектов защитной одежды просто необходимо”, — объяснила Рикко.

Работа спасателей вызывает немало стресса, спасатели работают круглосуточно, при тушении пожаров соприкасаются со многими вредными для здоровья веществами, а их вклад в развитие превентивной работы уже дал свои первые плоды. Это всего лишь некоторые из оснований для более высокой зарплаты спасателей и улучшения их трудовых условий.

