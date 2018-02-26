Спасательный департамент: советы на случай холодных ночей

По информации бюро прогноза погоды в ближайшие дни ожидается продолжение холодного периода, и ночи могут быть довольно холодными.

Прошлый опыт Спасательного департамента показывает, что с понижением температуры воздуха существенно увеличивается количество пожаров и погибших в результате этих пожаров. Так, например, в течение трех недель января 2016 года в пожарах погибло 11 человек. Для того, чтобы спасти жизни людей, спасатели посещают в холодный период домохозяйства. Спасательные команды патрулируют места, где наиболее сильная опасность возгораний, в том числе проверяются и заброшенные здания. В сотрудничестве с местным самоуправлением и квартирными товариществами людям дают советы по пожарной безопасности.

По словам заместителя генерального директора Спасательного департамента Тауно Сууркиви у Спасательного департамента есть опыт патрулирования и посещения домов в наиболее холодный период. ”В начале января прошлого года Спасательный департамент сконцентрировал свои ресурсы на том, чтобы в холодный период провести больше домашних консультирований, что значительно сократило количество несчастий с огнем и трагедий”, — добавил Сууркиви.

Предотвратить несчастья с трагическими последствиями может помочь каждый житель Эстонии. Будьте советчиками для своих близких, соседей, друзей, призвав их руководствоваться советами Спасательного департамента.

Советы Спасательного департамента на холодный период

Избегайте излишней топки и не закрывайте заслонку на печи слишком рано

Когда вы топите печь, то советуем следовать принципу ”лучше меньше, но чаще”. Вблизи печки, плиты или камина не должно быть мебели, ковров, складированных дров, упаковочных коробок, и других легко возгорающихся вещей. Внимательно следите за тем, чтобы не закрыть заслонку печи слишком рано.

Не перегружайте системы электроприборами и не накрывайте ничем обогреватели

Если для получения дополнительного тепла вы используете электрорадиаторы или иные электрические обогревательные приборы, нужно делать это разумно, чтобы не перегрузить электросети. Кроме того, обогреватели не следует чем-то укрывать, например, сушить на них одежду.

Избегайте отогревать трубы с помощью открытого огня

Замерзание труб — частое явление в холодный период. Для предотвращение этой беды следует покрыть трубы дополнительный изоляционным слоем. Ни в коем случае нельзя отогревать трубы с помощью открытого огня, например, горелкой. Для обогрева замерзших труб советуем использовать тепловые кабели или находящиеся под контролем тепловые воздухообдувные устройства.

Проверяйте дымовой датчик регулярно!

В каждом доме уже давно должен быть дымовой датчик, который сможет сигналом предупредить о пожаре в самой ранней стадии развития пожара. Сделайте своему дымовому датчику сюрприз — сотрите с него пыль и при необходимости смените батарейку в нём. Обязательно проверьте, работает ли ваш дымовой датчик. Помогите и своим близким проверить работу дымового датчика, особенно ваша помощь нужна пожилым людям.

Замечайте нуждающихся в помощи

При необходимости помогите своим близким или соседям, чтобы в их домах тоже было тепло и вместе с тем безопасно

В случае вопросов обращайтесь за советом по телефону 1524.