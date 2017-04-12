Спасательный департамент: с началом весны начинает действовать пожароопасный период

С приходом весны и установлением теплой погоды существенно выросли возгорания на открытой местности и в лесах (всего в марте случилось 133 лесных и ландшафтных пожара, тогда как за 11 дней апреля их число составило 222).

Такой стремительный рост возгораний на открытой местности и в лесах свидетельствует о том, что в Эстонии началось пожароопасное время. Исходя из этого, на всей территории Эстонии с 14 апреля 2017 года приказом генерального директора Спасательного департамента официально устанавливается пожароопасный период. В то же время, Спасательный департамент обращает внимание на то, что сжигание сухой травы запрещено на всей территории Эстонии в течение всего года.

Важно знать, что в пожароопасный период можно разводить костры только в специально отведенных для этого местах. Тем, кто разводит костер с лесу, желательно использовать специальные места, обозначенные для этой цели государственным центром управления лесами, расположение которых можно найти в интернете по адресу www.rmk.ee. Информацию об общественных местах, где разрешено разводить костры и организовывать приготовление гриля, можно получить у местных органов власти.

По словам руководителя отдела надзора за пожарной безопасностью Марко Рюю, главной причиной пожаров является человеческая небрежность: ”Пожар, возникающий на природе, берет начало из-за небрежного обращения с огнем, когда, разводя костер, люди не думают о соблюдении требований безопасности. К сожалению, большая часть лесных и ландшафтных пожаров происходит из-за намеренных поджогов, например, прошлогодней травы”, — констатирует Марко Рюю.

От маленького пожара на небольшом поле до серьезного возгорания с трагическими последствиями, которые затронут большие поля и леса — полшага. Именно поэтому, разводя костер на природе, а также во дворе своего дома, следует помнить о мерах безопасности, например, не разводить костры рядом с легко воспламеняющимися материалами или при сильном ветре и всегда иметь в зоне доступа средства для тушения огня. Никогда не оставляйте горящий костер не потушенным, уйти можно только после того, как вы зальете его водой или присыплете песком. За советом и информацией по поводу пожаробезопасности вы всегда можете обратиться по телефону 1524.

Спасательный департамент желает всем безопасного весенне-летнего сезона!