Спасательный департамент: рейды в места отдыха пройдут и в предстоящие выходные

По словам начальника отдела спасательных работ Спасательного департамента Мартина Ламбинга, сейчас на территории всей Эстонии действует период высокой пожароопасности и поэтому очень важно в жаркий период провести разъяснительную работу именно там, где купаются люди. ”В период высокой пожароопасности мы находимся в тесном сотрудничестве с нашими партнёрами, которые нам сильно помогают. Например, с Департаментом полиции и погранохраны, Инспекцией окружающей среды, Центром управления государственными лесами и местными самоуправлениями”, — рассказал Мартин Ламбинг. По его словам, один из важных партнеров также СМИ, которые помогают донести населению важную информацию. ”Вертолет Департамента полиции и погранохраны помог нам при тушении пожаров, Инспекция окружающей среды помогает с контрольными рейдами в лесах Эстонии, а в сотрудничестве с Центром управления государственными лесами будут установлены специальные информационные таблички в местах разведения костров. Такие таблички напомнят всем отдыхающим, что сейчас на территории всей Эстонии действует период высокой пожароопасности”, — добавил Ламбинг.

Цель рейдов ни в коем случае не наказать отдыхающих, а обратить их внимание на безопасное поведение и предотвратить несчастные случаи в местах купания и отдыха. По словам Ламбинга, такие рейды оказывают очень позитивное влияние. Разъяснительная и превентивная работа уже помогла избежать худшего. Несмотря на это, на прошлой неделе всё же случилось несколько лесных пожаров, а также утонуло несколько человек.

По словам главного лесничего Центра управления государственными лесами Андреса Сеппа, причина многих лесных пожаров — необдуманное поведение людей. ”Многие люди бросают окурки из окон машин, разводят костры в опасных для этого местах и оставляют на природе стеклянные бутылки, которые под солнцем срабатывает как линза. Во время высокой пожароопасности не стоит брать с собой в лес спички или зажигалки. Также не стоит выкидывать из окна машины сигареты”, — рассказал Сепп. ”Если действовать безопасно, то в лесу можно передвигаться и во время периода высокой пожароопасности”, — призвал Сепп к бдительности.

”Лесные пожары очень опасны, особенно в такую жаркую погоду. Поэтому мы решили помочь спасателям с проведением разъяснительных работ. Если полицейские заметят людей, разводящих костер, то с ними проведут беседу. Здоровье лесов зависит от каждого из нас”, — сказал ведущий чиновник охраны правопорядка Марко Ильд.

На конец июля этого года произошло уже 177 возгораний в лесу и на открытой местности. Это более чем на половину больше по сравнению с тем же периодом за прошлый год. В этом году утонуло уже 29 человек, из которых 13 — в июле. Больше всего несчастных случаев случается с купающимися людьми в возрасте, которые отправляются в воду себя охладить, а также с мужчинами, которые идут купаться в состоянии алкогольного опьянения.

Во время повышенной пожароопасности следует помнить:

· в лесах нельзя использовать любой открытый огонь, курить, использовать оборудование для гриля, а также разводить костер, даже в отведенных для этого местах;

· Спасательный департамент просит воздержаться от похода в лес на моторно-транспортном средстве, а автомобили парковать только на безопасной для возможного возгорания поверхности; также воздержитесь от езды на квадроциклах по торфяникам.

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