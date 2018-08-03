03.08.2018, 07:20

Спасательный департамент: рейды в места отдыха пройдут и в предстоящие выходные


rus.delfi.ee
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Foto: Ilmar Saabas

В предстоящие выходные Спасательный департамент в сотрудничестве с Департаментом полиции и погранохраны будет пристально следить за безопасным поведением людей у водоемов и на природе. Спасатели проверят популярные места для отдыха, купания и разведения костра, которые входят в группу риска с точки зрения пожарной и водной безопасности. С разъяснительной и превентивной работой спасателям помогают Инспекция окружающей среды и Центр управления государственными лесами, говорится в пресс-релизе.

По словам начальника отдела спасательных работ Спасательного департамента Мартина Ламбинга, сейчас на территории всей Эстонии действует период высокой пожароопасности и поэтому очень важно в жаркий период провести разъяснительную работу именно там, где купаются люди. ”В период высокой пожароопасности мы находимся в тесном сотрудничестве с нашими партнёрами, которые нам сильно помогают. Например, с Департаментом полиции и погранохраны, Инспекцией окружающей среды, Центром управления государственными лесами и местными самоуправлениями”, — рассказал Мартин Ламбинг. По его словам, один из важных партнеров также СМИ, которые помогают донести населению важную информацию. ”Вертолет Департамента полиции и погранохраны помог нам при тушении пожаров, Инспекция окружающей среды помогает с контрольными рейдами в лесах Эстонии, а в сотрудничестве с Центром управления государственными лесами будут установлены специальные информационные таблички в местах разведения костров. Такие таблички напомнят всем отдыхающим, что сейчас на территории всей Эстонии действует период высокой пожароопасности”, — добавил Ламбинг.

Цель рейдов ни в коем случае не наказать отдыхающих, а обратить их внимание на безопасное поведение и предотвратить несчастные случаи в местах купания и отдыха. По словам Ламбинга, такие рейды оказывают очень позитивное влияние. Разъяснительная и превентивная работа уже помогла избежать худшего. Несмотря на это, на прошлой неделе всё же случилось несколько лесных пожаров, а также утонуло несколько человек.

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По словам главного лесничего Центра управления государственными лесами Андреса Сеппа, причина многих лесных пожаров — необдуманное поведение людей. ”Многие люди бросают окурки из окон машин, разводят костры в опасных для этого местах и оставляют на природе стеклянные бутылки, которые под солнцем срабатывает как линза. Во время высокой пожароопасности не стоит брать с собой в лес спички или зажигалки. Также не стоит выкидывать из окна машины сигареты”, — рассказал Сепп. ”Если действовать безопасно, то в лесу можно передвигаться и во время периода высокой пожароопасности”, — призвал Сепп к бдительности.

”Лесные пожары очень опасны, особенно в такую жаркую погоду. Поэтому мы решили помочь спасателям с проведением разъяснительных работ. Если полицейские заметят людей, разводящих костер, то с ними проведут беседу. Здоровье лесов зависит от каждого из нас”, — сказал ведущий чиновник охраны правопорядка Марко Ильд.

На конец июля этого года произошло уже 177 возгораний в лесу и на открытой местности. Это более чем на половину больше по сравнению с тем же периодом за прошлый год. В этом году утонуло уже 29 человек, из которых 13 — в июле. Больше всего несчастных случаев случается с купающимися людьми в возрасте, которые отправляются в воду себя охладить, а также с мужчинами, которые идут купаться в состоянии алкогольного опьянения.

Во время повышенной пожароопасности следует помнить:

· в лесах нельзя использовать любой открытый огонь, курить, использовать оборудование для гриля, а также разводить костер, даже в отведенных для этого местах;
· Спасательный департамент просит воздержаться от похода в лес на моторно-транспортном средстве, а автомобили парковать только на безопасной для возможного возгорания поверхности; также воздержитесь от езды на квадроциклах по торфяникам.

Также стоит помнить:

· костры в саду можно разжигать на расстоянии не менее 15 метров от домов. Вокруг костра не должно быть легковоспламеняющегося материала. Огонь можно разводить при безветренной погоде или при слабом ветре. Под рукой должны быть первоочередные средства для тушения огня — это вода, песок или огнетушитель. Огонь нельзя оставлять без присмотра, даже на секунду.
· алкоголь и купание — не совместимы. Не пускайте друзей и близких в состоянии алкогольного опьянения в воду. Призываем всех отдыхающих выбрать из своей компании одного человека, который присматривал бы за купающимися и количеством выпитого алкоголя;
· за детьми необходимо следить как у крупных водоемов, так и у прудов и домашних бассейнов
· не оставляйте детей и животных в машине;
· при возможности избегайте на улице физических нагрузок (тяжелая работа, спорт и т.д.);
· если вы видите, что кому-то плохо, то спросите, не нуждается ли он/она в помощи и позвоните по номеру 112.

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