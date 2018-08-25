Спасательный департамент: разводя костер в Ночь древних огней стоит думать о безопасности

В преддверье Ночи древних огней Спасательный департамент напоминает, что разжигая костры и используя любой открытый огонь, стоит думать о безопасности и соблюдать все меры пожарной безопасности. При сильном ветре (сильнее 5 м/с) разводить костер не безопасно. Согласно прогнозу погоды, в этом году в Ночь древних огней ожидается небольшой дождь, а скорость ветра может достигать 14 м/с. При разведении огня следует следить и за направлением ветра, чтобы искры не попали на легковоспламеняющиеся материалы, дома, лес, а дым не мешал соседям.

При разведении огня под рукой должны быть средства для тушения огня — это вода, песок или огнетушитель. Костер можно разжигать на расстоянии не менее 15 метров от домов, и 20 метров от леса. Следует помнить, что костер нельзя разжигать под высоковольтными линиями электропередач. Вокруг костра не должно быть легковоспламеняющегося материала. Место для разведения костра должно находится на невоспламеняющейся поверхности, а огонь нельзя оставлять без присмотра, даже на секунду. Уходящий последним должен убедиться в том, что пламя полностью потушено. Именно оставленные без присмотра костры стали причиной многих возгораний этим летом.