25.08.2018, 09:02

Спасательный департамент: разводя костер в Ночь древних огней стоит думать о безопасности


rus.delfi.ee
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Õngu rannas
Õngu rannasFoto: Delfi lugeja

В эти выходные в Эстонии празднуют Ночь древних огней и вдоль побережья зажжется множество костров. В последние несколько лет для спасателей этот праздник проходил спокойно. Основные вызовы поступали от людей, которые беспокоились из-за очень больших костров и сильного дыма, сообщает Спасательный департамент.

В преддверье Ночи древних огней Спасательный департамент напоминает, что разжигая костры и используя любой открытый огонь, стоит думать о безопасности и соблюдать все меры пожарной безопасности. При сильном ветре (сильнее 5 м/с) разводить костер не безопасно. Согласно прогнозу погоды, в этом году в Ночь древних огней ожидается небольшой дождь, а скорость ветра может достигать 14 м/с. При разведении огня следует следить и за направлением ветра, чтобы искры не попали на легковоспламеняющиеся материалы, дома, лес, а дым не мешал соседям.

При разведении огня под рукой должны быть средства для тушения огня — это вода, песок или огнетушитель. Костер можно разжигать на расстоянии не менее 15 метров от домов, и 20 метров от леса. Следует помнить, что костер нельзя разжигать под высоковольтными линиями электропередач. Вокруг костра не должно быть легковоспламеняющегося материала. Место для разведения костра должно находится на невоспламеняющейся поверхности, а огонь нельзя оставлять без присмотра, даже на секунду. Уходящий последним должен убедиться в том, что пламя полностью потушено. Именно оставленные без присмотра костры стали причиной многих возгораний этим летом.

Еще несколько лет назад в Ночь древних огней в небо запускали множество небесных фонариков. Запускать небесные фонарики опасно и губительно для природы но, к счастью, осведомленность людей на этот счет значительно улучшилась. Несомненно, запущенные в ночное небо небесные фонарики, которые известны ещё и как китайские фонарики, зрелище очень красивое, но стоит помнить, что в них используется открытый огонь. Запуск небесного фонарика в не предусмотренном для этого месте и в не подходящую погоду может стать причиной пожара. Во многих странах использование таких фонариков запрещено.

Спасательный департамент желает всем хорошего праздника!

С вопросами по разведению огня и безопасности можно позвонить по инфотелефону спасательной службы 1524.

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