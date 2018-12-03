Спасательный департамент проверит торговые центры

”В течении года торговые центры и магазины посещают миллионы людей. Крупные торговые центры сегодня намного больше чем просто магазины — в торговых центрах можно посетить кинотеатр, сходить на тренировку или пообедать с семьей. Поэтому очень важно чтобы соблюдались все правила пожарной безопасности, а в случае несчастного случая люди смогли быстро покинуть здание”, — рассказала начальница отдела по надзору за безопасностью Спасательного департамента Тагне Тяхе.

Предыдущие проверки Спасательного департамента показывают, что основной проблемой в торговых центрах является эвакуация. Особенно это актуально в период праздников, когда продавцы заставляют эвакуационные пути различным товаром. Вторая проблема связана с тем, что в магазины в торговых центрах часто перестраиваются, а после строительных работ забывают пересмотреть противопожарные решения. Например, важно проследить, чтобы в ходе перестановки или перестройки огнетушитель не оказался за новой полкой, а сигнализационный датчик за временной перегородкой.

Здание должно отвечать всем действующим требования пожарной безопасности — противопожарные секции, наличие системы пожарной сигнализации, наличие системы освещения, не заставленные эвакуационные пути и т.п. ”В торговом центре, в котором находятся сотни если не тысячи людей очень важно определить возгорание на ранней стадии. Это позволит людям быстро и безопасно покинуть здание”, — сказала Тяхе.

Согласно закону о пожарной безопасности юридическое лицо, препятствующее эвакуации, можно оштрафовать на сумму до 3200 евро. К таким нарушениям относиться и складирование товара и прочих вещей на эвакуационных путях.