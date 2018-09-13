Спасательный департамент проверит школы и детские сады на пожароопасность

В ходе рейда учебные заведения проверят на пожароопасность, что поможет снизить риск возгорания, а в случае несчастного случая — безопасно эвакуироваться, сообщает пресс-служба департамента.

По словам эксперта отдела по надзору за безопасностью Спасательного департамента Райна Пыллу ведомство относится к контрольным проверкам в учебные заведения очень серьезно. ”Наши дети — это самое ценное, что у нас есть, и мы доверяем их в чужие руки. Несомненно, каждый родитель хочет удостовериться, что в школе или детском саду дети находятся в безопасности. В таких учреждениях вопрос безопасности должен стоять на первом месте”, — рассказал Пыллу о важности рейдов. Он добавил, что владелец здания сам отвечает за безопасность и несмотря на приближающиеся контрольные проверки, требования к безопасности должны выполнятся ежедневно. В случае пожара, мешать оперативной эвакуации могут даже самые, на первый взгляд, безопасные вещи. ”Задачей инспектора не является создать безопасную среду, а проконтролировать, чтобы владелец здания выполнил все требования надлежащим образом. В случае пожара помогут только работающие установки по обнаружению возгорания”, — сказал Пыллу.

По словам Пыллу важную роль играют и сами родители детей, которые могут внести важный вклад в формирование безопасной среды. Спасательный департамент призывает родителей, находясь в стенах учебного заведения, замечать потенциально опасные моменты с точки зрения пожарной безопасности и делать директору школы или детского сада замечания.

В этом году Спасательный департамент впервые проверит учебные учреждения. Ранее в 2018 году ведомство проверило квартирные дома и учреждения опеки. Во второй половине года Спасательный департамент совершит еще контрольные проверки в торговые сети и квартирные дома.