04.02.2019, 09:50

Спасательный департамент проведет контрольные проверки в квартирных домах


rus.delfi.ee
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Tõrva päästekomando mehed
Tõrva päästekomando mehedFoto: Argo Ingver

На этой неделе Спасательный департамент проверит соблюдение правил пожарной безопасности в квартирных домах по всей Эстонии. Правила пожарной безопасности помогают каждому из нас внести свой вклад в формирование более безопасной среды для себя и своих соседей.

”В прошлом году мы проверили тысячу квартирных домов и во многих были обнаружены недочеты. Более чем в половине случаев проблемы были связаны с эвакуацией”, — рассказала начальница отдела по надзору за безопасностью Спасательного департамента Тагне Тяхе.

Основной проблемой по-прежнему являются детские коляски, велосипеды, старая мебель и горшки с цветами, которые люди складируют на лестничной площадке. Такие вещи, в случае опасности, помешают людям быстро и безопасно покинуть здание. ”Очень важно, чтобы жильцы квартир разговаривали по этому поводу и старались совместно найти решение этой проблемы. Именно от этого зависит безопасность всех жильцов дома”, — рассказала Тяхе.

В 2018 году при пожарах в жилых помещениях погибло 45 человек, из которых 22 в квартирных домах и 21 в частных. Также 1 человек погиб на даче, и 1 в рядном доме. ”С этого годы мы еще строже относимся к пренебрежению правилами эвакуации. Каждый человек должен чувствовать себя в безопасности в любом здании будь это магазин, школа или свой дом. Поэтому у нас политика нулевой толерантности по отношению несоблюдения требований по эвакуации”, — дополнила Тяхе.

Требования по пожарной безопасности были разработаны как результат анализа уже случившихся несчастий.

Требования к квартире:

· В каждой квартире должен быть установлен дымовой датчик. В домах с печным или газовым отоплением советуем установить и датчик угарного газа.

· Отопительные системы необходимо регулярно обслуживать, так вы обеспечите безопасность, а отопительные системы прослужат дольше.

· Двери на пути к выходу должны открываться без ключа на случай если вы не можете быстро найти ключи. Так вы не окажетесь в ловушке и сможете безопасно выйти из здания.

Требования на территории в общем пользовании:

· Эвакуационные пути, находящиеся в общем пользовании, долины быть чистыми. Лестничная площадка построена определенной ширины, которая позволяет всем жильцам дома безопасно покинуть здание.

· Эвакуационные пути не должны быть заставлены. Лестничная площадка построена именно такой ширины, чтобы во время чрезвычайной ситуации все жильцы дома смогли безопасно эвакуироваться.

· Если дверь подвала открывается на лестничную площадку, то такая дверь должна быть противопожарной. Так, в случае пожара в подвале дым не попадет в коридоры и это позволит жильцам эвакуироваться.

Спасательный департамент регулярно проверяет соблюдение правил пожарной безопасности. С прошлого года ведомство проводит контрольные проверки по всей Эстонии. Систематические проверки помогают получить ведомству реальную картину выполнения правил по пожарной безопасности.

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