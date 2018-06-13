Спасательный департамент просит добровольцев помочь с тушением лесного пожара в Википалу

В воскресенье в Википалу в Харьюмаа загорелся лес, площадь возгорания выросла до 200 га. Дождь помог спасателям взять возгорание под контроль, но работы по тушению до сих пор не завершены.

Департамент призывает добровольцев помочь с тушением территории возгорания. Желающие могут связаться со департаментом по номеру 5883 8789.

По прибытии на место нужно зарегистрироваться. Времена сбора: 11:00, 13:00, 15:00 ja 17:00. Участие в тушении займет около 8 часов. Лица младше 18 лет участвовать не могут.

Департамент просит людей одеться соответственно погоде, надеть сапоги, взять с собой перчатки и шарф для того, чтобы при необходимости закрыть им дыхательные пути.