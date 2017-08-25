Спасательный департамент: при сильном ветре разводить костер не безопасно

В эти выходные в Эстонии празднуют Ночь древних огней и вдоль побережья зажжется множество костров. В последние несколько лет для спасателей этот праздник проходил спокойно. Основные вызовы поступали от людей, которые беспокоились из-за очень больших костров и сильного дыма, сообщает Спасательный департамент.

Спасательный департамент напоминает, что при разведении костра стоит помнить и о правилах безопасности. Например, при сильном ветре разводить костер не безопасно. Согласно прогнозу погоды, в этом году в Ночь древних огней ожидается дождь, а скорость ветра может достигать 15 м/с. При разведении огня следует следить и за направлением ветра, чтобы искры не попали на легковоспламеняющиеся материалы, дома, лес, а дым не мешал соседям.

При разведении огня под рукой должны быть первоочередные средства для тушения огня — это вода, песок или огнетушитель. Костер можно разжигать на расстоянии не менее 15 метров от домов, и 20 метров от леса. Следует помнить, что костер нельзя разжигать под высоковольтными линиями электропередач. Вокруг костра не должно быть легковоспламеняющегося материала.

Место для разведения костра должно находится на невоспламеняющейся поверхности, а огонь нельзя оставлять без присмотра, даже на секунду. Уходящий последним должен убедиться в том, что пламя полностью потушено. Именно оставленные без присмотра костры стали причиной многих возгораний этим летом.

Еще несколько лет назад в Ночь древних огней в небо запускали множество небесных фонариков. Запускать небесные фонарики опасно и губительно для природы но, к счастью, осведомленность людей на этот счет значительно улучшилась. Несомненно, запущенные в ночное небо небесные фонарики, которые известны еще и как китайские фонарики, зрелище очень красивое, но стоит помнить, что в них используется открытый огонь.

Запуск небесного фонарика в не предусмотренном для этого месте и в не подходящую погоду может стать причиной пожара. Во многих странах использование таких фонариков запрещено.

С вопросами по разведению огня и безопасности можно позвонить по инфотелефону спасательной службы 1524.