Спасательный департамент: предоставляя развлекательные услуги, нельзя игнорировать правила безопасности

"По отношению к квест-комнатам действуют такие же требования пожарной безопасности, как и другим зданиям, где люди собираются и проводят свое свободное время (например концертные залы, торговые центры, музей и т.п.). Самые главные из них — это наличие противопожарной сигнализации или датчиков, способных обнаружить возгорание, надлежащим образом помеченных эвакуационных путей, а также наличие огнетушителя для тушения мелких возгораний. Так как идея квест-комнат — создать у человека чувство нахождения взаперти, то выполнение таких требований может быть не совсем простой задачей.

Однако нельзя предоставлять развлекательные услуги, игнорируя требования по безопасности. Квест-комната должна быть оснащена всеми необходимыми противопожарными установками, а каждого ее посетителя необходимо ознакомить с правилами поведения в случае реальной опасности. Выход из квест-комнаты в случае опасности должен быть обеспечен без каких-либо препятствий.

Спасательный департамент выборочно проверяет квест-комнаты, также были зафиксированы недочеты. Для устранения недочетов увеселительным заведениям были сделаны предписания".