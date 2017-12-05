Спасательный департамент предлагает КТ назначать ответственных за дымовые датчики

Не так давно в Силламяэ случился пожар. К сожалению, одной выгоревшей квартирой не обошлось, пострадали и две соседние квартиры. Еще прискорбнее то, что они не были застрахованы, а это значит, что погорельцам теперь могут помочь только добрые люди, обращает внимание Спасательный департамент.

На страничке одного из депутатов Силламяэского городского собрания Олега Култаева — призыв помочь семьям пострадавших. Люди собирают одежду, перечисляют посильную помощь. Копоть от стен не отмыть, она проникает внутрь на молекулярном уровне. Одежду и мебель, поврежденную закопчением, тоже, увы, использовать нельзя. Пожар в одной квартире — горе и непредвиденные расходы для соседей, это факт.

Пока готовился данный материал, пришло горькое сообщение о том, что 4 декабря в Пюсси 52-летний мужчина уснул на диване, не потушив сигарету. Поскольку установленный в его квартире дымовой датчик находился в неисправном состоянии, то он, конечно же, не сработал. Тлеющий диван и расплавляющийся от высоких температур пол и — как результат — отравление угарным газом. Спасатели приехали быстро, так же быстро вынесли мужчину наружу и передали медиками. Медики в течение нескольких десятков минут пытались реанимировать пострадавшего, но тщетно. Мужчина умер.

На фоне смерти, конечно, теряются горести и печали собственников соседних квартир. Но это не значит, что этих забот и горестей нет. Теперь кому-то некоторое время будет негде жить, поскольку копоть и вода довольно серьезно повредили квартиры.

”Скованные одной цепью”

Жители многоквартирного дома очень тесно связны между собой, и если в одной из квартир произойдет возгорание, то это коснется всех живущих в данном доме — будь это повреждения, вызванные высокими температурами или же водой. Именно поэтому обдумывание вопросов пожаробезопасности — общая ответственность всех жителей. Для предотвращения пожара каждый должен внести свой вклад, будь то квартирное товарищество или отдельные люди.

Пеэтер Лауринг — председатель квартирного товарищества с большим стажем, сейчас под его началом 17 квартирных товариществ в Тапа с 572 квартирами. По его словам, за 20-летний стаж его работы не случилось ни одного серьезного возгорания. ”Конечно, бывало, что у кого-то что-то пригорело на сковороде и еще однажды загорелась в притворе подвала детская коляска”, — добавляет он.

Предотвратить, а не устранять последствия

Лауринг признается, что на собраниях квартирных товариществ о пожарной безопасности обычно говорят тогда, когда уже необходимо решать какую-то проблему, например, курение на лестничной клетке. В большинстве товариществ принят определенный порядок, согласно которому собственникам квартир запрещено:

- хранить в квартирах или местах общего пользования загрязняющие воздух вещества и взрывоопасные вещества и жидкости

- хранить на балконе материалы и вещи, которые выходят за границы балкона во все стороны и в высоту

- заставлять места общего пользования (коридор, подъезды или проходы между подвальными боксами) различными вещами, которые препятствуют свободному движению

В многоквартирном доме пожар распространяется быстро, и в нем могут пострадать как ближайшие квартиры, так и лестничная клетка, крыша или фасад дома. Руководитель товариществ отмечает, что он время от времени чувствует страх за одиноко живущих престарелых жителей или жителей с признаками душевного расстройства, которые, конечно же, нуждаются в поддержке.

Для того, чтобы как можно быстрее обнаружить возгорание, необходимо, чтобы в каждой из квартир был установлен находящийся в рабочем состоянии дымовой датчик.

Лауринг говорит, что когда закон обязал людей устанавливать в своем жилище датчики, то он сделал большой заказ и квартирные товарищества закупили более 400 датчиков дыма и помогли их правильно установить. После этого каждый год они делают небольшой контрольный рейд вместе с представителями Спасательного департамента, чтобы проверить имеющиеся датчики и в случае необходимости заменить их на новые.

Как принять участие в кампании, посвященной пожарной безопасности?

Договоритесь, кто будет в вашем доме ответственным за дымовые датчики в рамках кампании, это может быть председатель КТ, член правления или просто активный житель дома. Ответственный навещает всех жителей и выясняет, у всех ли установлен дымовой датчик. При необходимости помогает его приобрести и установить. Жители всех квартир своей подписью подтверждают наличие у них правильно установленного дымового датчика в исправном состоянии. После этого квартирное товарищество получает право на специальный приз. Для того, чтобы получить его, зайдите по ссылке www.kodutuleohutuks.ee и заполните соответствующую форму. Первые 100 товариществ получат в подарок огнетушители, которые установят в подъезд дома.