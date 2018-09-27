27.09.2018, 12:38

Спасательный департамент: половина проверенных учебных заведений не соответствовала правилам противопожарной безопасности


rus.delfi.ee
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Спасательный департамент: половина проверенных учебных заведений не соответствовала правилам противопожарной безопасности
Foto: Päästeamet

На прошлой неделе Спасательный департамент провел рейд в детские сады и школы. Всего проверили 242 учебных заведения, в половине из которых были обнаружены недочеты по противопожарной безопасности, сообщает департамент.

Как сказала начальница отдела по надзору за безопасностью Спасательного департамента Тагне Тяхе, самой большой проблемой для многих учебных заведений это по-прежнему проходимость эвакуационных путей и открытые на распашку противопожарные двери.

”В основном в зданиях сделаны все инвестиции для соответствия правилам и требованиям противопожарной безопасности, однако, такие инвестиции обнуляет отсутствие регулярного обслуживания противопожарных устройств или не умение пользоваться такими устройствами. Например, проблемы с противопожарными дверьми были почти у четверти проверенных зданий. Противопожарные двери были открыты, отсутствовали или у них отсутствовала задвижка. Также были обнаружены проблемы с эвакуацией. Во многих учебных заведениях эвакуационные пути были заставлены или там находился легковоспламеняющийся материал”, — сказала Тяхе.

”В учебных заведениях вопрос безопасности должен быть на первом месте и для этого должны между собой сотрудничать владелец здания, местное самоуправление, Спасательный департамент и родители детей. Каждый может вложить свой вклад в создание безопасной среды”, — добавила она.

Спасательный департамент напоминает, что в случае пожара для того чтобы спасти человеческие жизни, имущество и быстро эвакуироваться необходимо действовать оперативно. Для обнаружения возгорания на ранней стадии необходимо наличие работающей сигнализационной системы, а для предотвращения попадания дыма и огня в другие помещения — наличие закрытых противопожарных дверей. В случае пожара, мешать оперативной эвакуации могут даже самые, на первый взгляд, безопасные вещи. Поэтому эвакуационные пути должны быть всегда свободны.

В рамках масштабного рейда, который прошел с 17 по 21 сентября инспекторы Спасательного департамента проверили в школы и детские сады Эстонии на соответствие правилам противопожарной безопасности. В учебных заведениях проверили наличие устройств для обнаружения пожара, а также проходимость эвакуационных путей. В этом году Спасательный департамент впервые проверил учебные учреждения. Ранее ведомство проверило квартирные дома и учреждения опеки. Во второй половине 2018 года Спасательный департамент совершит контрольные проверки в торговые сети и квартирные дома.

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