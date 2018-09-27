Спасательный департамент: половина проверенных учебных заведений не соответствовала правилам противопожарной безопасности

Как сказала начальница отдела по надзору за безопасностью Спасательного департамента Тагне Тяхе, самой большой проблемой для многих учебных заведений это по-прежнему проходимость эвакуационных путей и открытые на распашку противопожарные двери.

”В основном в зданиях сделаны все инвестиции для соответствия правилам и требованиям противопожарной безопасности, однако, такие инвестиции обнуляет отсутствие регулярного обслуживания противопожарных устройств или не умение пользоваться такими устройствами. Например, проблемы с противопожарными дверьми были почти у четверти проверенных зданий. Противопожарные двери были открыты, отсутствовали или у них отсутствовала задвижка. Также были обнаружены проблемы с эвакуацией. Во многих учебных заведениях эвакуационные пути были заставлены или там находился легковоспламеняющийся материал”, — сказала Тяхе.

”В учебных заведениях вопрос безопасности должен быть на первом месте и для этого должны между собой сотрудничать владелец здания, местное самоуправление, Спасательный департамент и родители детей. Каждый может вложить свой вклад в создание безопасной среды”, — добавила она.

Спасательный департамент напоминает, что в случае пожара для того чтобы спасти человеческие жизни, имущество и быстро эвакуироваться необходимо действовать оперативно. Для обнаружения возгорания на ранней стадии необходимо наличие работающей сигнализационной системы, а для предотвращения попадания дыма и огня в другие помещения — наличие закрытых противопожарных дверей. В случае пожара, мешать оперативной эвакуации могут даже самые, на первый взгляд, безопасные вещи. Поэтому эвакуационные пути должны быть всегда свободны.