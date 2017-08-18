Спасательный департамент организует в Силламяэ тематический пикник

Поскольку одной из целей Восточного спасательного центра является повышение осведомленности в вопросах безопасности членов садоводческих товариществ, то спасатели решили подарить садоводческому товариществу ”Спутник” в Силламяэ тематический стенд, посвященный безопасности. Во время церемонии передачи стенда гостей мероприятия угостят грилем, приготовленным на месте, значится в пресс-релизе.

23 августа в 10 часов Восточный спасательный центр организует перед административным зданием садоводческого товарищества ”Спутник” в Силламяэ пикник, во время которого товариществу будет передан инфостенд.

”Идея установки стенда со спасательной тематикой стала реальностью, благодаря слаженной работе с садовым товариществом. Подарок инфостенда — один из вариантов решений, каким образом главные тезисы по вопросам безопасности могут достичь каждого человека. Живущий на даче в летнее время житель в то же время является жителем городской квартиры и напоминание о правилах безопасного поведения будет полезно для того, чтобы вести себя правильно в любой ситуации. Поскольку на этом же стенде будет место для другой полезной информации для жителей товарищества, для объявлений и проч., то и сообщения Спасательного департамента не останутся незамеченными, кроме того, они время от времени будут меняться на новые”, — рассказал руководитель бюро профилактической работы восточного спасательного центра Спасательного департамента Майдо Нылвак.

Торжественная передача стенда будет отмечена пикником, во время которого можно будет приготовить гриль-колбаски и различными интересными мероприятиями, связанными с вопросами безопасности. Между всеми участниками пикника разыграют приз.

Темы, которые будем обсуждать на пикнике: