Спасательный департамент организует в Силламяэ тематический пикник

Поскольку одной из целей Восточного спасательного центра является повышение осведомленности в вопросах безопасности членов садоводческих товариществ, то спасатели решили подарить садоводческому товариществу ”Спутник” в Силламяэ тематический стенд, посвященный безопасности. Во время церемонии передачи стенда гостей мероприятия угостят грилем, приготовленным на месте, значится в пресс-релизе.
23 августа в 10 часов Восточный спасательный центр организует перед административным зданием садоводческого товарищества ”Спутник” в Силламяэ пикник, во время которого товариществу будет передан инфостенд.
”Идея установки стенда со спасательной тематикой стала реальностью, благодаря слаженной работе с садовым товариществом. Подарок инфостенда — один из вариантов решений, каким образом главные тезисы по вопросам безопасности могут достичь каждого человека. Живущий на даче в летнее время житель в то же время является жителем городской квартиры и напоминание о правилах безопасного поведения будет полезно для того, чтобы вести себя правильно в любой ситуации. Поскольку на этом же стенде будет место для другой полезной информации для жителей товарищества, для объявлений и проч., то и сообщения Спасательного департамента не останутся незамеченными, кроме того, они время от времени будут меняться на новые”, — рассказал руководитель бюро профилактической работы восточного спасательного центра Спасательного департамента Майдо Нылвак.
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Торжественная передача стенда будет отмечена пикником, во время которого можно будет приготовить гриль-колбаски и различными интересными мероприятиями, связанными с вопросами безопасности. Между всеми участниками пикника разыграют приз.
Темы, которые будем обсуждать на пикнике:
- Топки, их использование и обслуживание, печи, которые долгое время не используются, птичьи гнезда и паутина в дымоходах
- Использование электроустановок — грызуны — любители кабельных изоляций
- Пожаробезопасность во дворе — гриль и сжигание веток — из искр может разгореться пламя даже через несколько часов
- Дымовой датчик спасет жизнь. После работы в саду и выпитого пива сон очень крепкий.
- Подъезды и места для забора воды — важные вещи, если пожар уже случился
- Позови спасателей для консультации — они дадут совет, как сделать твой дом безопасным