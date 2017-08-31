Спасательный департамент: о чем необходимо поговорить с ребенком в преддверии учебного года?

Новый учебный год приносит во многие семьи существенные перемены. Один из важных моментов — тот, как первоклассники справятся с ответственностью находиться дома в ожидании возвращения родителей с работы.

Прежде чем принять решение о том, что ребенок после школы будет предоставлен самому себе, родителю необходимо задать себе вопрос: ”готов ли мой ребенок к этому?” Если родитель уверен, что его ребенок прекрасно с этим справится, то следующим шагом должен стать подробный разговор о правилах безопасности и обсуждение с ребенком потенциально опасных в доме мест.

Важно: договоритесь с ребенком о том, что как только он придет домой из школы, то сразу же нужно позвонить родителям и сообщить об этом. Это должно войти в стойкую привычку и своеобразный ритуал, когда родители интересуются тем, как прошел учебный день и напоминают ребенку, что тот должен делать до их возвращения с работы.

Придя домой, юный школьник хочет есть. Дети, которые используют для подогрева или приготовления пищи плиту, должны научиться следить за тем, чтобы не забыть об оставленной на работающей плите посуде и чтобы плита после приготовления пищи была выключена. Разумно заранее расписать меню и научить ребенка, в какой последовательности что и как готовить.

Если ребенок услышал сигнал дымового датчика и обнаружил, что начался пожар, то он должен сообщить об этом находящимся неподалеку взрослым (бабушке, дедушке, соседу и проч.) и быстро покинуть помещение. При возможности нужно помочь вывести из помещения домашних животных. Хорошим решением станет магнит, прикрепленный на холодильник с запиской, на которой написан телефонный номер Центра тревоги — 112, в панике ребенок может его просто не вспомнить. Важно объяснить ребенку, что первый номер, который он должен набрать в случае несчастья — номер Центра тревоги, а не папин-мамин, поскольку в случае реальной опасности звонки родителям — дополнительная трата драгоценного времени. Кроме того, ребенок должен выучить свой домашний адрес назубок, чтобы в случае опасности мог быстро сообщить его. Потренируйтесь вместе с ребенком, разыгрывая ситуацию, при которой нужно позвонить в Центр тревоги. Просмотрите все возможные пути эвакуации и убедитесь, что они легко доступны и безопасны.

Несмотря на то, что все дети знают простую истину о том, что со спичками играть нельзя, необходимо им об этом напоминать. Например, дети могут решить, что могут сами разжечь камин, чтобы родители пришли в теплый дом. Или попытаться зажечь свечу. Поэтому еще раз нужно напомнить, что ученики начальной школы разжигать открытый огонь могут только вместе со взрослыми.

Дети по своей природе любопытны, поэтому у них может возникнуть желание, оставшись дома одним, исследовать находящиеся в квартире шкафы и комоды. Поэтому родителям следует посмотреть на эти шкафы критическим взглядам и убрать подальше (желательно, под замок) опасные предметы. Важно исключить доступ детей к медицинским препаратам и бытовой химии.

И конечно, необходимо говорить с детьми и об опасностях, которые несет виртуальная среда, например, о том, что ни в коем случае нельзя писать соцсетях о том, что ты остался дома один.