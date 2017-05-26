Спасательный департамент: новая техника позволит спасать более эффективно и экономно

В этом году благодаря ресурсам, выделенным Европейским Фондом сплочения, Спасательный департамент обновит спасательную технику, а именно 86 спасательных машин, на 27,8 млн евро.

На сегодняшний день в использовании спасательных команд уже 26 автоцистерн, 8 контейнеровозов и 14 танк-контейнеров. Таким образом Спасательный департамент заменит почти 60% устаревших автоцистерн и контейнеровозов. 46 основных спасательных машин прибудут в Эстонию во второй половине года, сообщает департамент.

Наличие достаточного количества воды очень важный момент при тушении лесных пожаров. Старая техника Спасательного департамента не всегда позволяла делать это быстро и эффективно, а средний возраст автоцистерн превысил рубеж 30 лет. Устаревшая техника уже не отвечала современным требованиям, не была надежна в работе и не могла обеспечить быстрое водоснабжение.

По словам генерального директора Спасательного департамента Куно Таммеару, самой старой машиной ведомства, которую сегодня заменят на новую, была молочная цистерна 1966 года, которую переделали под спасательную машину.

”Спасение человеческих жизней, имущества и окружающей среды — одна из основных задач Спасательного департамента, и новая техника несомненно поможет решать ее более эффективно и экономно,” — рассказал генеральный директор Куно Таммеару. ”В новые автоцистерны и танк-контейнеры можно очень быстро набрать и слить воду, тем самым обеспечив максимально большой объем воды на время тушения пожара”, — дополнил он.

Новые автоцистерны оснащены новейшими клапанами сброса воды, которые позволяют всего за 2 минуты слить воду в специальный портативный бассейн. Такая система еще не широко распространена в Европе, и, в данном случае, Эстония несомненно инноватор. Новые контейнеровозы и танк-контейнеры позволяют экономить на расходах, так как во время сложных спасательных операций их можно использовать как транспортное средство для уже имеющихся автоцистерн и танк-контейнеров.



Всего на реализацию проекта ушло 4 года. Помимо Спасательного департамента в проект были вовлечены Министерство внутренних дел, Министерство финансов и ЦУ Центр инвестирования в окружающую среду. Полная стоимость проекта составила 27.8 миллиона евро, из которых 23.6 миллиона было получено через Европейский Фонд сплочения, а 4.2 миллиона из государственного бюджета.

Согласно традициям спасателей, новые спасательные машины нуждались и в новых именах. На конкурс имен поступило свыше 250 предложений. Новые автоцистерны будут носить имя Уку, а контейнеровозы имя Андрес. У древних эстов Уку был богом огня и молнии, к которому обращались и во время засухи.

Контейнеровозы назвали в память о бывшем сотруднике Спасательного департамента Андреса Хейнсалу, который вложил значительный вклад в проект новой спасательной техники. К сожалению, Андресу не удалось дождаться кульминации проекта и увидеть новую технику своими глазами.