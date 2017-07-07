Спасательный департамент: будьте осторожны у водоемов и не оставляйте огонь без присмотра!

Прогноз погоды на предстоящие выходные обещает по-летнему теплую погоду, и многие люди отправятся на природу и к водоемам. С приходом хорошей погоду многим захочется искупаться, прокатится на лодке или развести костер вместе с друзьями и близкими. Спасательный департамент желает всем безопасных выходных и напоминает, что огонь нельзя оставлять без присмотра, даже на секунду, а у водоемов стоит быть осторожными.

Многим эстоноземельцам нравится приватность, поэтому люди часто предпочитают отдыхать не только на общественных пляжах, но также и в более тихих местах, таких как карьеры, озера и пруды. В таких местах людей обычно меньше, а вода теплее. К сожалению, находясь в таких местах, очень сложно позвать кого-то на помощь, если с вами приключилось несчастье. Спасательный департамент напоминает всем родителям, что за детьми необходимо следить как у крупных водоемов, так и у прудов и домашних бассейнов. Бытует обманчивое мнение, что тонущий машет руками и зовет на помощь. На самом деле, тонущему необходимо бороться с волнами, холодной водой и оставаться на плаву. Поэтому в таких случаях у тонущего не остается энергии на размахивание руками и крики о помощи и он тонет тихо.

В 2016 году в Эстонии утонуло 47 человек, 5 из которых находились в состоянии алкогольного опьянения. Спасательный жилет был надет только у одного утонувшего. Несмотря на умение плавать, пол или возраст, в водном судне необходимо надевать спасательный жилет. Также стоит позаботиться, чтобы спасательный жилет был надет и у ваших близких. В 2016 году каждый третий утонул в озере, поэтому стоит помнить, что спасательный жилет необходимо использовать, находясь не только в открытом море, а также на реке, озере и маленьких водоемах.

Разводя костер на природе или у себя во дворе, стоит соблюдать все правила пожаробезопасности. Кострище должны окружать камни или другие трудно воспламеняющиеся материалы. Под рукой стоит держать ведро с водой или песком. Огонь нельзя оставлять без присмотра, даже на секунду. Уходящий последним должен убедиться в том, что пламя полностью потушено.

Напоминаем, что костры можно разжигать на расстоянии не менее 15 метров от домов и 20 метров от леса. Следует помнить, что костер нельзя разжигать под высоковольтными линиями электропередач. Огонь можно разводить при безветренной погоде или при слабом ветре. При этом следует следить за направлением ветра, чтобы искры от огня не попали на легковоспламеняющиеся материалы, а дым не мешал соседям.

С вопросами по разведению огня и безопасности можно позвонить по инфотелефону спасательной службы 1524.