Спасатели предупреждают! Из-за теплой погоды лед на внутренних водоемах Эстонии становится тоньше

”Погода в начале февраля была сравнительно теплой и синоптики обещают плюсовую температуру и в ближайшее время. Это означает, что слой льда, покрывающий водоемы, постепенно тает и выходить на лед может быть опасно”, — разъяснил эксперт отдела по превентивной работе Спасательного департамента Микко Виркала. Он добавил, что любителям покататься на коньках лучше выбрать для этого специально отведенное безопасное место. С такими местами можно ознакомится тут.

На лед можно выходить только тогда, когда его толщина составляет как минимум 10 сантиметров. С толщиной льда на самых популярных вреди населения внутренних водоемах можно ознакомится на специальной ледовой карте в интернете. Спасатели измеряют толщину льда раз в день и до того времени, пока лед не достигнет стабильного состояния, и не наступят продолжительные морозы.

Картографическое приложение в интернете — это информативная карта, которая дает общее представление о состоянии льда. Собираясь на лед, каждый человек должен сам оценить ситуацию и убедится в своей безопасности.

Собираясь на лед, необходимо взять с собой средства безопасности даже в случае, если толщина льда составляет более 10 сантиметров, поскольку эти цифры на разных участках водоема могут варьироваться. Чем больше течение у водоема, тем больше может быть эта разница.

Выходя на лед помните, что температура под ним всего на пару градусов выше нуля. В таких условиях провалившийся под лед взрослый человек может находиться в сознании около 10 минут, ребенок — меньше.