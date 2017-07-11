Спасатели предупреждают: будьте осторожны, отправляясь купаться!

В этом году в Эстонии утонуло уже 19 человек, из них четверо – в водоемах Ида-Вирумаа. Впереди – лето, и это значит, что люди все больше времени будут проводить на свежем воздухе вблизи водоемов, пишет Лийна Ярви, советник бюро превентивной работы Восточного спасательного центра. Как сделать это времяпровождение безопасным?

Найдите подходящее место!

Плавать стоит иди только в том случае, если температуры воды достигла по меньшей мере 19-20 градусов. Место для купания должно быть с песчаным дном, спокойное, и с плавным спуском в глубину. В реках для купания подходят низкие места со спокойным течением. Купание в карьерах, каналах, илистых озерах и реках, прудах с быстрым течением, а также в местах, где могут случаться водовороты, может нести в себе опасность.

Следите за детьми!

Будьте рядом с детьми даже тогда, когда они используют круг или надувной матрас.

Оценивайте реально свои возможности!

Хороший пловец может проплыть без остановки около километра. Если вы не относите себя к хорошим пловцам, то разумнее плавать поблизости от берега. Выбирайте глубину, на которой вы можете встать в рост, коснувшись дна ногами.

Не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения!

Мужчина, найденный в канаве мертвым в этом году, находился в состоянии алкогольного опьянения. Когда вы пребываете под воздействием алкоголя, ты не можете реально оценить свои силы — кажется, что можешь плыть так же хорошо, как и в трезвом состоянии. Чтобы плыть, наши руки-ноги должны держать четкий ритм и дыхание также ритмично. В движениях пьяного человека ритмичность отсутствует, движения не поддаются четкому контролю и во время купания может возникнуть паника.

Не прыгайте в воду, а спокойно заходите!

Зачастую купальщики попадают в больницу с травмами, вызванными прыжками в воду. Прыгая в водоем в незнакомом месте, нельзя быть уверенным, что на дне, например, нет ничего опасного. В темной воде можно не заметить острые камни, пни или ямы. Не зная глубины и рельефа дна и ныряя вниз головой, можно получить травмы позвоночника. Получить травмы можно и погружаясь в воду в неправильном положении тела.

В случае несчастья зовите на помощь!

Если попали в беду в водоеме, зовите на помощь. Если устали и чувствуете, что до берега не доплыть, зовите на помощь максимально громким голосом. Старайтесь сохранить спокойствие, ведь барахтаясь, мы теряем энергию и устаем еще быстрее. Постарайтесь отдохнуть, лежа на воде и, если берег недалеко, попробуйте доплыть.

Спасательный департамент желает всем безопасного отдыха на воде!