Спасатели посетили квартиры, нуждающиеся в консультации по пожаробезопасности

В начале февраля профессиональные спасатели, а также спасатели из добровольных дружин посетили квартиры, которые больше всего нуждаются в консультации по пожаробезопасности. На этот раз спасатели проконсультировали людей, живущих электричества, квартиры, нуждающиеся в повторном визите, социальные квартиры, а также людей, получающих социальные пособия.

Это уже второй раз за этот год, когда спасатели проводят акцию домашних консультаций. Первый раз в 2017 году спасатели посетили квартиры эстоноземельцев к период январских холодов. Согласно статистике департамента больше всего людей гибнет в пожарах в холодное время года, а также в начале месяца.

”С этого года мы изменим тактику домашних консультаций, сделав их более сфокусированными, а время их проведения наиболее правильным. Например, теперь большая часть домашних консультации будет приходится на холодный период или начало месяца. Это позволит за короткое время проконсультировать как можно больше людей”, — рассказал заместитель генерального директора Спасательного департамента Тауно Сууркиви.

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В этом году спасатели проконсультировали уже 1408 квартир, из которых в южной части Эстонии 516, в северной 379, на западе страны 300 и на востоке 213. В марте этого года спасатели Идаского центра планируют провести в Нарве дополнительно 500 домашних консультаций. На этот раз каждый нарвитян может сам заказать себе бесплатную консультацию, позвонив на номер 1524, уже начиная с 15 февраля.

По прежнему, во всех регионах страны спасатели обнаружили квартиры в которых отсутствовал дымовой датчик (396 квартир). В южной части Эстонии таких квартир было аж 42%. Другим важным недочетом является также неудовлетворительное состояние очагов отопления, проблемы с электропроводкой и электрическими системами, а также отсутствие акта трубочиста.

Спасательный департамент напоминает, что лучший спасатель это умение предотвратить несчастный случай. Несмотря на усилия ведомства в этом году в огне погибло уже 5 человек, что в два раза меньше чем за тот же период прошлого года, когда в огне погибло 12 человек. В 2015 году за тот же период в пожарах погибли 9 человек.