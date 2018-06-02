Собираетесь пожарить шашлык? В сухую погоду пожар может возникнуть и в собственном саду

Повышенная пожароопасность во время засухи сохраняется не только в лесах, но и дома. В такую погоду следует крайне осторожно обращаться с открытым огнем, предупреждает PZU Kindlustus (PZU).

”К объявленному Спасательным департаментом режиму повышенной пожароопасности следует относиться со всей серьезностью. В настоящий момент в лесах запрещено курить, использовать оборудование для приготовления гриля и разводить костры даже в специально предусмотренных для этого местах. Такую же осторожность следует соблюдать и в собственном саду — по возможности следует избегать использования открытого огня”, — прокомментировала руководитель группы страхования имущества PZU Kindlustus Марге Хабакукк.

Страховая компания PZU составила перечень рекомендаций, которые помогут защитить людей и имущество от огня.

- Гриль следует располагать как можно дальше от построек (в том числе и от соседских) и не оставлять его без присмотра во время использования. На всякий случай под рукой следует держать ведро с водой. Убирайте гриль в сарай не раньше, чем угли потухнут, и он остынет.

- Нынешняя погода — не время для того, чтобы разводить в саду костер или сжигать мусор. Искры и пламя могут перекинуться на сухую траву.

- Не перекладывайте горячую золу и угли в пластиковое ведро. К компосту добавляйте их только тогда, когда они полностью остынут.