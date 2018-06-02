02.06.2018, 17:50

Собираетесь пожарить шашлык? В сухую погоду пожар может возникнуть и в собственном саду


rus.delfi.ee
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Собираетесь пожарить шашлык? В сухую погоду пожар может возникнуть и в собственном саду
Foto: Ilmar Saabas

Повышенная пожароопасность во время засухи сохраняется не только в лесах, но и дома. В такую погоду следует крайне осторожно обращаться с открытым огнем, предупреждает PZU Kindlustus (PZU).

”К объявленному Спасательным департаментом режиму повышенной пожароопасности следует относиться со всей серьезностью. В настоящий момент в лесах запрещено курить, использовать оборудование для приготовления гриля и разводить костры даже в специально предусмотренных для этого местах. Такую же осторожность следует соблюдать и в собственном саду — по возможности следует избегать использования открытого огня”, — прокомментировала руководитель группы страхования имущества PZU Kindlustus Марге Хабакукк.

Страховая компания PZU составила перечень рекомендаций, которые помогут защитить людей и имущество от огня.

- Гриль следует располагать как можно дальше от построек (в том числе и от соседских) и не оставлять его без присмотра во время использования. На всякий случай под рукой следует держать ведро с водой. Убирайте гриль в сарай не раньше, чем угли потухнут, и он остынет.

- Нынешняя погода — не время для того, чтобы разводить в саду костер или сжигать мусор. Искры и пламя могут перекинуться на сухую траву.

- Не перекладывайте горячую золу и угли в пластиковое ведро. К компосту добавляйте их только тогда, когда они полностью остынут.

- Несчастные случаи при выполнении строительных работ происходят в любое время года. Особенную осторожность следует проявлять, если вы работаете с открытым огнем (например, при наплавлении кровельного покрытия из битума). К огневым работам также относится резка металла угловой шлифмашиной — ни в коем случае нельзя заниматься этим в пожароопасных местах. Вместо ”болгарки” лучше воспользуйтесь сабельной пилой.

- Нельзя оставлять без присмотра горящие свечи, а также антикомариные спирали и прочие подобные продукты, предусмотренные для использования на улице. Известен случай, когда от антикомариной свечи занялся стол и только быстрая реакция позволила предотвратить серьезный ущерб.

ТОП

- Как отметили в Спасательном департаменте, следует по возможности воздержаться от поездок на моторно-транспортных средствах на природе, парковать автомобили на невоспламеняемой поверхности и не ездить по торфяникам на квадроциклах. Выхлопная система автомобиля может стать причиной возгорания сухой травы и т.п., а в случае с квадроциклами опасность заключается в том, что торф забивается под глушитель, нагревается там до высоких температур и, выпадая, может стать причиной пожара.

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