Шпаргалка для безопасного лета: полезные советы от спасателей

Июль и начало августа — самый пик отпусков. Чтобы ваш отпуск на даче, пляже, на природе или на море не омрачило несчастье, Спасательный департамент подготовил ряд полезных советов.

Дети

- Не оставляйте детей без присмотра как у крупных водоемов, так и у прудов и домашних бассейнов. Последние особенно опасны, так как у себя дома люди больше всего чувствуют себя в безопасности.

- Рассказывайте и повторяйте детям основные правила безопасности. Память маленьких детей еще ограничена, и они нуждаются в напоминаниях. Хотя ребенок может и понимать многие слова, но он все равно быстро забывает наставления родителей.

- Вспомогательные средства для плавания создают обманчивое чувство безопасности. Неправильно думать, что, если ребенок идет купаться с надувным кругом, то он в безопасности. Бывают случаи, когда ребенок переворачивается головой вниз и без посторонней помощи ему практически невозможно перевернуться обратно. Ни детям, ни взрослым не рекомендуется заплывать далеко, так как может произойти что-либо непредвиденное.

- Следите за детьми у костров и гриля. Стоит проследить, чтобы дети не играли возле огня.

Домашние животные

- Не оставляйте домашних животных одних в машине. Температура в автомобиле поднимается быстро, особенно в солнечную погоду.

- В жаркую погоду держите при себе бутылку с холодной водой или кубики льда.

- Отправляясь кататься на лодке, наденьте своему четвероногому другу спасательный жилет. Многие домашние животные не умеют плавать и, попав в воду, быстро утонут.

- У моря стоит проследить, чтобы собака не пила морскую воду или не начала есть водоросли. Это может привести к отравлению.

В лесу

- Отправляясь в лес, обязательно возьмите с собой заряженный мобильный телефон.

- Сообщите своим близким и родным, куда именно отправляетесь и когда планируете вернутся.

- Проверьте прогноз погоды. Не стоит идти в лес перед грозой или штормом.

На даче

- Проверьте очаги отопления. Четверть пожаров начинается от очагов отопления.

- Проверьте электропроводку и удостоверьтесь, что переходники не перегружены. Допустимая мощность в переходниках обычно 2500W.

- Разводя костер или делая блюда на гриле, соблюдайте все правила безопасности. Костры диаметром до одного метра безопасно разводить на расстоянии 8 метров от зданий и мест хранения горючего материала. Если костер диаметром больше одного метра, то стоит рассчитывать на расстояние до 15 метров.

- Стоит помнить, что огонь можно разводить при безветренной погоде или при слабом ветре. При этом следует следить за направлением ветра, чтобы искры от огня не попали на легковоспламеняющиеся материалы, а дым не мешал соседям.

- В загородном доме или даче стоит установить дымовой датчик.

У водоема

- Носите спасательный жилет! Несмотря на умение плавать, пол или возраст, в водном судне необходимо надевать спасательный жилет. Также стоит позаботится, чтобы спасательный жилет был надет и у ваших близких. В 2016 году каждый третий утонул в озере, поэтому стоит помнить, что спасательный жилет необходимо использовать, находясь не только в открытом море, а также на реке, озере и маленьких водоемах.

- Большая часть несчастных случаев на воде происходит неожиданно, поэтому спасательный жилет стоит надевать уже до того, как садитесь в лодку. Позже, находясь уже в воде, надеть спасательный жилет будет практически невозможно.

- Следите за прогнозом погоды и удостоверьтесь, что навигационная система корабля или лодки технически исправна.

- Проследите, чтобы в лодке было достаточно топлива, а при необходимости возьмите с собой дополнительную канистру.

- Удостоверьтесь в наличии спасательного инвентаря и его соответствии установленным нормам.

- О походе на море сообщите своим родным и близким.

- Оставайтесь трезвыми как в лодке, так и идя купаться. В состоянии алкогольного опьянения люди переоценивают свои возможности.