С сегодняшнего дня заканчивается период высокой пожарной опасности

Несмотря на это, разводя костер или используя установки для гриля в лесу, на природе или у себя в саду стоит помнить и соблюдать основные правила пожароопасности.

Помните:

· Для разведения костра или использования установок для гриля в лесу советуем использовать специально для этого предназначенные места, с которыми можно ознакомится на сайте Центра управления государственными лесами www.rmk.ee

· Разводить костер в саду или неподалеку от дома можно только на невозгораемой поверхности, а под рукой стоит иметь первоочередные средства для тушения огня

· Огонь можно разводить при безветренной погоде или при слабом ветре (не более 5 м/с). При этом следует следить за направлением ветра, чтобы искры от огня не попали на легковоспламеняющиеся материалы

· Огонь нельзя оставлять без присмотра, даже на секунду. Уходящий последним должен убедиться в том, что пламя полностью потушено.

Более подробную информацию о разведении костров и использовании установок для гриля можно получить по инфо-телефону спасательной службы 1524 или ознакомится на сайте Спасательного департамента в интернете.

Спасательный департамент напоминает, что сжигание сухой травы запрещено круглогодично.