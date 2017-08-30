Результаты рейда спасателей в садовое товарищество: во многих домах нарушения

Бюро по надзору за пожарной безопасностью Восточного спасательного центра организовало рейд в садовое товарищество «Энергетик 2», что в волости Вайвара, чтобы проверить безопасность в домах и наличие дымовых датчиков на тех дачах, которые используются людьми для ночевок. Целью было также убедиться в том, что состояние печей и каминов проверено профессиональным трубочистом и имеется соответствующий акт.

Всего был проверен 261 адрес, из них инспектора смогли попасть в 94 дома, в 65 были установлены недочеты. Основной проблемой, по словам советника бюро по надзору за пожарной безопасностью Восточного спасательного центра, стало отсутствие дымового датчика. В некоторых домохозяйствах отсутствовал акт о проверке топок.

”В то же время хочется похвалить жителей данного товарищества за хорошую совместную работу. Некоторые соседи объединялись и заказывали услугу проверки печей и каминов одним днем — так, трубочист мог проверить сразу несколько хозяйств”, — прокомментировала Маарика Кыйв.

Советник добавила, что жители садовых товариществ могут взять инициативу в свои руки и позвать спасателей для консультации по поводу пожаробезопасности в их садовом товариществе. Кроме того, время от времени Восточный спасательный центр сам организовывает различные тематические инфодни.

Согласно закону, в частных домах можно чистить топки самостоятельно, однако каждые пять лет необходимо, чтобы их осматривал и чистил профессиональный трубочист. Если владелец дома заказывал в течение последних пяти лет услугу трубочиста и у него имеется акт, то каждый год трубочиста звать не обязательно, однако спасатели все же советуют это сделать.

Акт о проверке печей и каминов важен в плане безопасности. А кроме того, дает владельцу описание технического состояния своих отопительных систем и в случае несчастья его всегда можно предъявить страховой компании как подтверждение того, что за печью или камином надлежащим образом заботились. Именно поэтому акт нужно сохранить. Если отопительная система опасна и печь использовать нельзя, трубочист должен уведомить об этом владельца и спасательное учреждение.

Инспектора восточного спасательного центра обращают внимание, что на дачах, где люди ночуют, должен быть обязательно установлен дымовой датчик в исправном состоянии. На дачах, где летом люди не живут, из-за холодов батарейки датчика приходят в негодность раньше срока, а потому менять их там необходимо чаще.