Ремонт пострадавшей в пожаре квартиры или лестничной клетки требует больших затрат

Жители многоквартирного дома тесно связаны между собой – если у соседа случается затопление, то это затопление будет и у остальных, или, еще похуже, если у соседа нет дымового датчика, то однажды это станет и проблемой остальных жителей дома – тогда, когда в квартире вспыхнет пожар.

В ходе любого возгорания имущество может быть испорчено, в более серьёзном случае пострадать может здоровье людей или и вовсе пожар унесет чью-то жизнь, сообщает Спасательный департамент. От того, застрахована квартира или нет, зависит и степень затрат на ее восстановление после пожара. В зависимости от его масштаба ущерб может достигать несколько десятков тысяч евро.

Самому квартирному товариществу необходимо подумать о том, как предотвратить большой ущерб, возможно, у товарищества есть возможность застраховать все разом. Если в результате возгорания пострадают стены дома от копоти и пены, подъезды, наружные двери и т.д., которые принадлежат квартирному товариществу, то при отсутствии страховки покрывать расходы на ремонт придется из общего кошелька квартирного товарищества.

Ликвидация последствий пожара затратна по времени и деньгам

Марко Сультс из фирмы ”Строительные и ремонтные работы” подчеркивает, что если мы имеем дело с кирпичными и панельными домами, то самое первое действие — удаление сгоревших кабелей и повреждённой краски.

”Закопченные стены и потолки отмываются и их можно отделать заново. Конечно, необходимо будет заменить также электрокабели и кабели низкого напряжения”, — добавляет он.

Устранения повреждений от воды — еще более сложное дело. Одно дело — видимые повреждения: съежившиеся отделочные материалы и сырая мебель, отошедшие от стен обои и краска. Другое дело — способность воды проникать в незаметные на первый взгляд места — под пол и сквозь стены.

В кирпичных домах ремонт тормозят обычно смена полового покрытия, ремонт стен и потолков и замена мебели. В деревянных домах зачастую необходимо снять промежуточный потолок и разобрать конструкции стен, поскольку изоляционные материала за очень короткое время могут покрыться плесенью. В старых деревянных домах ы качестве утеплителя используют опилки и песок, которые также задерживают в себе влагу и в случае повреждений от воды нуждаются в замене на современные материалы.

Марко Сультс обращает внимание, что в случае повреждений водой необходимо следить за общим состоянием конструкций, чтобы не случилось обрушения. Он добавляет, что, разумеется, дешевле предупредить, чем после ликвидировать последствия. ”Советуем исходить из правила, что раз в год обязательно должен вас посещать трубочист, а дымовой датчик должен быть в каждой квартире”.

Огонь не знает границ

Для предотвращения несчастий, связанных с огнем, важен вклад как квартирного товарищества, так и каждого жителя в отдельности. Огонь в многоквартирном доме распространяется очень быстро, и получить повреждения могут как соседние квартиры, так и подъезд, крыша и фасад дома. Для того, чтобы как можно раньше обнаружить возгорание, в каждой квартире должен быть установлен исправный дымовой датчик.

Кампания по пожаробезопасности Спасательного департамента направлена в этот раз именно на жителей многоквартирных домов. Спасательный департамент призывает жителей и квартирные товарищества принять в ней участие!

Договоритесь, кто будет в вашем доме ответственным за дымовые датчики в рамках кампании, это может быть председатель КТ, член правления или просто активный житель дома. Ответственный навещает всех жителей и выясняет, у всех ли установлен дымовой датчик. При необходимости помогает его приобрести и установить. Жители всех квартир своей подписью подтверждают наличие у них правильно установленного дымового датчика в исправном состоянии. После этого квартирное товарищество получает право на специальный приз. Для того, чтобы получить его, зайдите по ссылке www.kodutuleohutuks.ee и заполните соответствующую форму. Нужно вписать адрес, количество квартир и данные контактного лица. Далее эта форма поступает в региональный спасательный центр. Первые 100 зарегистрированных товариществ, выполнившие условие кампании по наличию во всех квартирах дымовых датчиков, получат в подарок от Спасательного департамента огнетушитель, который будет установлен в подъезд дома.