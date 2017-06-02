Пятеро, не считая собаки: команда Спасательного департамента поучаствовала в забеге Rate Race

Сегодня с центральной площади перед уездный управой в Йыхви стартовал традиционный забег ”Конторские крысы” (Rat Race).

В этот раз на забег зарегистрировалось 22 команды — это своеобразный рекорд.

Забег этот благотворительный, и взносы за него в 2017 году идут на поддержку малообеспеченных семей Кохтла-Нымме (в прошлом году таким же образом поддержали семьи Тойлаской волости, а в позапрошлом — волости Кохтла).

Одной из команд-участниц снова стала команда Спасательного департамента, среди членов которой — принадлежащий одной из работниц золотистый ретривер Плуто.

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