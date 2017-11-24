Пожар в квартире жилого дома — общее горе всех жильцов

Жилой многоквартирный дом — сложный организм со множеством внутренних связей, его ”здоровье” зависит от всех жителей. Странным образом жители многоквартирных домов гораздо скромнее в общении со своими соседями, чем жители частного сектора, в то же время первые находятся куда в большей зависимости друг от друга, нежели последние, пишет Спасательный департамент.

Если соседа затопило, то нежданная вода в квартире живущего внизу обеспечена. Или еще того страшнее — если у соседа нет дымового датчика, то в случае пожара это может стать проблемой всех остальных жильцов.

В результате возгораний ущерб наносится имуществу людей, в более серьезных случаях он наносит вред здоровью или даже отнимает у кого-то самое дорогое — жизнь. Уже в этом году в Эстонии произошло 944 пожаров в жилых помещениях.

По состоянию на 16 октября огонь унес жизни 34 человек, из них 15 были жителями многоквартирных домов. В многоквартирных домах произошло 243 пожара, из них 97 в Таллинне и 55 в Ида-Вирумаа.

Кто возместит ущерб?

Восстановление квартиры после пожара зависит от того, была ли она застрахована или нет. Если у собственника заключен договор страхования, то нанесенный ущерб возмещает страховое общество. В зависимости от масштабов пожара, ущерб может достигать несколько десятков тысяч евро.

В то же время и квартирным товариществам необходимо подумать над тем, как предотвратить неизбежные в случае пожара расходы на устранение его последствий, например, застраховать весь дом. Если вследствие возгорания из-за сажи и воды повреждаются стены дома или подъезд, входные двери в дом или какие-то части здания, которые входят в общее пользование, то при отсутствии страховки расходы на ремонт придется покрывать из общего ремонтного фонда.

Как предотвратить пожар и защитить жителей дома?

В многоквартирном доме обдумывание возможностей обезопасить дом от пожаров — общая обязанность. Как само товарищество, так и каждый житель в отдельности должны внести свой вклад в предупреждение пожароопасных ситуаций.

Тема пожарной безопасности должна стать одной из постоянно поднимаемой на собраниях квартирного товарищества. Частой проблемой до сих пор остается курение в подъезде. Если люди продолжают делать это по незнанию или нарочно, имеет смысл установить дымовые датчики и на лестничные клетки, так вы получите возможность обнаружить как возгорание на ранней стадии, так и курящего человека. Кроме того, полезно установить в каждый подъезд хотя бы по одному огнетушителю.

Разумеется, в ведении квартирного товарищества находится и постоянный надзор за техническим состоянием находящемся в общем использовании электро- и газового оборудования, а в домах с печным отоплением — ежегодное обслуживание дымоходов профессиональным трубочистом. Важно быть уверенным и в том, что отопительные системы в доме установлены в соответствии с законодательством.

Одна из повторяющихся проблем дома — история с детскими колясками. В коридоре многоквартирного дома держать коляски кажется удобным, однако в случае пожара они просто могут перекрыть эвакуационные пути. Поэтому обратите внимание на то, чтобы все эвакуационные пути в вашем доме были свободными и те вещи, которые хранятся в подъездах, не были бы из легко возгорающихся материалов. Детские коляски в подъездах, к сожалению, тоже горят — в марте этого года в подъезде одного из социальных домов произошло возгорание детской коляски, которое стало ловушкой для десятков жителей соседних квартир.

Для того, чтобы семья, в которой есть маленький ребенок, не осталась со своей бедой по поводу хранения коляски в одиночестве, необходимо обсудить все эти нюансы на уровне товарищества и договориться, каким образом и где жильцы могли бы оставлять свои велосипеды и детские коляски. Разумеется, нельзя разрешать складирование мебели на лестничных клетках.

Если пожар уже вспыхнул, важно, чтобы у спасательной техники была возможность беспрепятственно подъехать ко входу. Кроме того, необходимо, чтобы дома были пронумерованы и номера были хорошо видны, а парковка вокруг дома организована так, чтобы это в случае необходимости не мешало спасательным работам. Сейчас подъездные пути для спасательной техники особенно плохи в некоторых столичных районах.

Огонь не знает границ

Как было сказано выше, для предотвращения несчастий, связанных с огнем, важен вклад как квартирного товарищества, так и каждого жителя в отдельности. Огонь в многоквартирном доме распространяется очень быстро, и получить повреждения могут как соседние квартиры, так и подъезд, крыша и фасад дома. Для того, чтобы как можно раньше обнаружить возгорание, в каждой квартире должен быть установлен исправный дымовой датчик.

Кампания по пожаробезопасности Спасательного департамента направлена в этот раз именно на жителей многоквартирных домов. Спасательный департамент призывает жителей и квартирные товарищества принять в ней участие!

Договоритесь, кто будет в вашем доме ответственным за дымовые датчики в рамках кампании, это может быть председатель КТ, член правления или просто активный житель дома. Ответственный навещает всех жителей и выясняет, у всех ли установлен дымовой датчик. При необходимости помогает его приобрести и установить. Жители всех квартир своей подписью подтверждают наличие у них правильно установленного дымового датчика в исправном состоянии. После этого квартирное товарищество получает право на специальный приз. Для того, чтобы получить его, зайдите по ссылке www.kodutuleohutuks.ee и заполните соответствующую форму. Нужно вписать адрес, количество квартир и данные контактного лица. Далее эта форма поступает в региональный спасательный центр.

Первые 100 зарегистрированных товариществ, выполнившие условие кампании по наличию во всех квартирах дымовых датчиков, получат в подарок от Спасательного департамента огнетушитель, который будет установлен в подъезд дома. Огнетушитель передадут в торжественной обстановке представителю дома и установят на стене подъезда вместе с руководством по его использованию. Вдобавок между всеми принявшими участие в кампании товариществами будет разыграна настенная роспись в подъезде.