Печальная статистика: в 2017 году в Эстонии в 38 пожарах погибли 39 человек

В декабре в пожарах погибло 9 человек. В 2016 году погибших было также 39. Из 39 человек 20 (51%) погибли в пожарах, которые начались из-за курения, из них 17 курили в постели или кресле, сообщает советник отдела развития Спасательного департамента Хелина Уку.

Из-за пожаров, вызванных использованием открытого огня (например, зажженные свечи) погибло 7 человек, 5 человек погибли в пожарах, причиной которых стали неполадки в электроприборах (осветительные или обогревательные приборы). Один человек погиб в пожаре, вызванном использованием печного отопления.

Большинство пожаров, унесших жизни людей, произошло в жилых зданиях или иных помещениях, предназначенных для круглогодичного проживания (например, на дачах или в пристройках к основному жилью), и эти здания были на момент обнаружения пожара уже в значительной мере уничтожены огнем. 20 человек погибли в зданиях, в которых отсутствовал дымовой датчик и 4 человека там, где дымовой датчик был в наличии, но не был установлен или из него были извлечены батарейки. 9 человек погибли в зданиях, где дымовой датчик находился в исправном состоянии и дал сигнал об опасности, но все-таки, жизни людей спасти не удалось.

Спасательный департамент снова напоминает, что наличие дымового датчика дома — необходимо и согласно закону, и исходя из того, что безопасность — это самое важное, из чего нужно исходить, создавая свое жизненное бытовое пространство.

Подавляющее большинство погибших при пожарах (29 человек или 74%) были пенсионерами по старости или состоянию здоровья.

Каждый человек отвечает за безопасность своего жилья, но важно замечать тех, кому непросто справляться с обеспечением собственной безопасности и при необходимости предлагать свою помощь этим людям.

По предварительным данным, почти половина погибших (41%) находились в состоянии алкогольного опьянения.

По состоянию на конец ноября 2017 года различные степени повреждения здоровья получили 92 человека, в основном, причинами данных пожаров стали курение и небрежность при обращении с открытым огнем. В 2016 году в пожарах пострадали 110 человек.

По предварительным данным, утонувших в минувшем году было 43 человека, в ноябре и в декабре не утонул ни один. В летние месяцы (с июня по август) утонули 18 человек (42%). В 2016 году число утонувших составило 47 человек, из них 10 (21%) утонули летом.

Большинство несчастий с утонувшими произошло во внутренних водоемах (30 человек), двое человек утонули дома в ванне и двое — в наполненных водой резервуарах.

19 человек утонуло, отдыхая на водоемах (плавание, рыбалка) и 24 — прыгнув в воду, из них 13 прыгали в воду и погибли в водоемах на территории их местожительства.