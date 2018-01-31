Отчеты по внутреннему контролю за пожарной безопасностью можно предоставить до конца марта

Согласно закону о пожарной безопасности к строениям, связанными с повышенными рисками пожаробезопасности, предъявляются требования в обязательном порядке отражать в специальном отчете о внутреннем контроле действия, предпринятые собственником для обеспечения безопасности. В этом году обязанных предоставить такой отчет свыше 3400, им следует представить отчет в Спасательный департамент в промежуток с 1 по 31 марта, сообщает Спасательный департамент.

Цель внутреннего контроля — самим и своевременно обнаружить все риски, связанные с пожаробезопасностью и применить действия для их устранения. Внутренний контроль направлен на помощь собственнику здания, поскольку именно собственник отвечает за исполнение требований, предъявляемых к пожаробезопасности здания.

Отчет по внутреннему контролю за пожаробезопасностью следует предоставить по тем постройкам, где располагаются детские сады, школы, места ночлега, лечебные учреждения и учреждения по уходу, торговые центры, большие сельскохозяйственные и промышленные здания, высотные- и офисные здания, подземные гаражи и учреждения, предлагающие жизненно необходимые услуги. Отчет не нужно составлять в случае жилых зданий или небольших фирм или учреждений.

Спасательный департамент напоминает, что не стоит оставлять составление отчета на последний момент, поскольку может случиться так, что в нем будут ошибки, на корректирование которых тоже уйдет время. В свою очередь это приведет к тому, что предоставление отчета запоздает. В 2017 году на доработку вернули 23% подобных отчетов.

Именно поэтому Спасательный департамент советует заполнять отчет, используя специальную интернет-среду по адресу https://tuleohutusaruanne.ee, где все возможные ошибки и недочеты проявляются автоматически при заполнении. Система проконтролирует, чтобы человек не допустил простых ошибок по невнимательности, которые зачастую случаются.