Осторожно! Мошенники представляются спасателями и просят у людей денег

”Спасательный департамент они не представляют, а всего лишь используют его доброе имя для того, чтобы просить деньги”, — написано на странице департамента в соцсетях.

Департамент отмечает, что спасатели, инспекторы и другие работники ведомства всегда называют свои имена и показывают удостоверение. Проводимые ими консультации всегда бесплатны. Также инспекторы одеты в форму и, как правило, передвигаются на красных автомобилях с логотипом Спасательного департамента.

Отмечается, что в случае подозрений следует попросить показать удостоверение, а о лжеинспекторах необходимо сразу сообщить Спасательному департаменту или в полицию. Также спасатели просят рассказать о такой схеме мошенничества своим пожилым родственникам.