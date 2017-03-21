Основные причины пожаров в жилых помещениях: как предотвратить возгорание

По данным Спасательного департамента, в прошлом году в Эстонии было зафиксировано 787 случаев возгорания. Сведения, собранные Союзом страховых обществ Эстонии, показывают некоторую тенденцию спада по части пожаров: в 2016 году число страховых случаев, обусловленных пожарами в жилых домах, сократилось на 12%, однако их все же немало – в среднем 2,1 пожара в сутки.

По оценке страхового эксперта по имущественному ущербу фирмы Gjensidige Марго Круусма, осведомленность населения можно повысить, проанализировав основные причины возгораний. ”Мы способны сами обращать больше внимания на различные риски и угрозы, чтобы предотвращать возгорания и знать, как действовать при пожаре”, — разъясняет Круусма. Как бывший спасатель и пожарный, он приводит четыре основных причины возникновения пожаров и дает рекомендации о том, как и с помощью каких средств защитить свой дом от возможных угроз.

В целом причины возгораний можно разделить на две группы — пожары, спровоцированные человеком или обусловленные техническими поломками. Итак, на что следует обращать внимание?

1. Пользование открытым огнем

Больше всего возгораний возникает из-за халатного и неправильного обращения с открытым огнем. Пожар может возникнуть из-за небрежного курения в комнате или на балконе, детских игр с огнем, пренебрежения правилами противопожарной безопасности при огневых работах, из-за оставленных без присмотра свечи, костра, отопительного очага или летящих от гриля искр и т.п. ”В обращении с открытым огнем следует уделять особое внимание соблюдению безопасности: огонь нельзя оставлять без присмотра, особенно если дома имеются маленькие дети или животные”, — говорит Круусма. Он рекомендует прятать от младших членов семьи все сколько-нибудь пожароопасные предметы, спички и зажигалки. Однако, разводя костер или пользуясь грилем, следует непременно соблюдать предусмотренное безопасное расстояние от зданий и легковозгораемых материалов.

2. Неправильное пользование электрическими приборами

Ежегодно фиксируются пожары, вызванные неправильным пользованием электроприборами. Например, были случаи, когда для продолжения работы теплового насоса на электрический щит в качестве электропроводника вместо автоматического предохранителя устанавливалась металлическая решетка. Также люди склонны перегружать домашние розетки и удлинители, подсоединяя к ним непозволительно большое количество приборов.

Кроме того, следует обращать внимание на катушечные удлинители, которые могут перегреваться, будучи примотанными к барабану во время использования. ”Здесь люди сами способны многое сделать, правильно пользуясь электроприборами”, — прокомментировал Круусма. Он добавил, что, уходя из дома, следует отключать от сети электроприборы, в постоянной работе которых нет необходимости. Например, оставленный без присмотра тепловентилятор может перегреться, или его может внезапно заклинить, вследствие чего возникнет пожар. Независимо работающие устройства, например холодильник и водяной бойлер, следует поддерживать в идеальном техническом состоянии. Непременно стоит иметь в виду, что у каждого электроприбора имеется оптимальный срок использования, по истечении которого прибор следует заменить.

3. Избыточное отопление

Приобретая дом, необходимо проверить наличие разрешения на эксплуатацию строения и убедиться в использовании соответствующего проекту отопительного прибора. ”Выясните возраст нагревателя в доме и мощность отопительного прибора, посредством которых можно рассчитать предельно допустимую нагрузку при отоплении”, — объясняет Круусма.

Зимой избыточное отопление зачастую вызывает возгорания при использовании слишком большого количества дров для растопки печи или камина или топлива со слишком мощной теплотворностью для нагревателя, например, древесных брикетов. ”Излишний жар вреден для отопительного прибора. Лишнее тепло может перейти с горючего материала на конструкции здания и вызвать возгорание сажи и смол в трубе”, — предупреждает Круусма. Чтобы предотвратить это, рекомендуется ежегодно вызывать трубочиста для осмотра и обслуживания отопительного прибора.

Помимо избыточного отопления, возникают ситуации, когда горючие материалы, например, дрова, помещаются слишком близко к отопительному прибору и воспламеняются. Особое внимание следует также обращать на правильное хранение золы, давая ей достаточно остыть перед помещением в ведро. Зола обязательно должна быть помещена в сосуд с огнеупорной крышкой и отнесена на безопасное расстояние от дома.

4. Устаревшая электросистема

Пожар может начаться и из-за старой электросистемы, соединения которой в электрическом щите, разветвителях и розетках со временем изнашиваются. Опасно также самим чинить электричество. Например, в более старых домах до сих пор можно встретить пожароопасные соединения электропроводов из алюминия и олова. ”Приобретая старую недвижимость, разумно заказать проверку электросистемы здания или квартиры и попросить электрика заменить все старые провода”, — разъясняет эксперт. Для обеспечения безопасности следует также раз в 10 лет вызывать электрика для осуществления технического контроля электрических установок.

Рекомендации по предотвращению возгораний

Всех возгораний избежать невозможно, однако можно предотвратить пожары, возникшие из-за халатности. Для этого Круусма дает четыре простых рекомендации:

1. Установите датчик дыма и регулярно проверяйте его. Датчик дыма первым реагирует на опасные ситуации.

2. Установите датчик угарного газа. Если в домашнем хозяйстве используется печь с дровяным отоплением, плита или камин, то обязательно приобретите также датчик угарного газа. Когда концентрация угарного газа в воздухе начнет приближаться к уровню, опасному для человеческого здоровья, датчик оповестит об этом.

3. Приобретите одеяло для тушения огня и огнетушитель. Одеяло для тушения огня помогает устранить небольшое воспламенение, возникшее из-за подгорания жира или пищи на сковороде. Огнетушитель следует иметь в доме на всякий случай для тушения возгораний, спровоцированных электроприборами и открытым огнем.

4. Застрахуйте свой дом. Всех возгораний избежать невозможно, однако можно уменьшить вызванный ими финансовый ущерб. Убедитесь в том, что заключенный страховой договор покрывает ущерб, нанесенный как вашему жилью и имуществу, так и соседям. Страхование — это разумный поступок, однако еще разумнее предотвращать пожары, делая для этого все от себя зависящее.