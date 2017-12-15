Опасность пожара в многоквартирных домах: выпивающие соседи и старая проводка

В многоквартирных домах пожароопасную ситуацию создают выпивающие и курящие соседи, сомнительный хлам в подвалах и старая проводка, выяснилось из результатов проведенного Спасательным департаментом совместно с Эстонским союзом квартирных товариществ (ЭСКТ) опроса.

ЭСКТ и Спасательный департамент провели совместный проект, одной из частей которого стал веб-опрос, с помощью которого собрали мнения жителей многоквартирных домов по поводу пожарной безопасности.

На вопросы ответили 269 членов квартирных товариществ, в их числе — председатели КТ, члены правления КТ, жители дома и соцработники, в числе клиентов которых — жители многоквартирных домов.

Более половины ответивших нашли, что в их домах нет проблем с пожаробезопасностью, 46% ответивших выразили мнение о том, что таковые проблемы имеются.

Большинство из ответивших никогда не соприкасались с пожарами, однако 19% признали, что сталкивались с огненной стихией.

”Причин пожара назвали несколько — возгорания, начавшиеся в подвалах, из-за неисправного электрооборудования, печей и каминов и проч.”, — перечислил председатель правления Эстонского союза квартирных товариществ Андрес Яадла.

Самыми пожароопасными устройствами в своих домах жители считают старую проводку, незаконно построенные или же установленные с нарушением печи, складирование легковоспламеняющегося хлама в подвалах, а также курящих и любящих выпить соседей. Также ответивших печалит обычай использовать эвакуационные пути и подъезды в качестве склада для ненужных вещей.

”Если на пути спуска с лестницы стоит чей-то шкаф, то это сужает эвакуационный путь”, — объяснил на страницах журнала Elamu главный инспектор бюро надзора за пожарной безопасностью Ляэнеского спсательного центра Эрти Суурталу.

По словам Суурталу, подвал служит секцией для препятствия распространения огня, поэтому складировать там материалы, которые могут загореться, категорически нельзя.

Фатальным может стать и небрежное обращение с огнем в подъездах — из-за тлеющего окурка или горящей свечи легко может начаться пожар.

Из опроса выяснилось, что пожаробезопасность многоквартирных домов приходит в порядок. Свыше 70% опрошенных отметили, что у них в квартирах установлен датчик дыма, свыше 60% отметили, что на внешних дверях подъездов установлены замки-бабочки, окна подъездов — открываемые и эвакуационные пути свободны. Также почти половина ответивших были знакомы с распространяемыми Спасательным департаментом и Эстонским союзом квартирных товариществ инфоматериалами.

Одним из фокусов надзора Спасательного департамента в грядущем году станет контроль выполнения требований пожаробезопасности в местах общего пользования многоквартирных домов. В плане — провести контрольные рейды в многоквартирных домах, первые из которых придутся на период 15-19 января 2018 года.